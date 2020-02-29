日迪士尼、環球影城休園

為配合政府政策防範新冠肺炎疫情，東京迪士尼和大阪環球影城兩大日本遊樂園相繼宣布，29日起將休園至3月15日。至此迪士尼在亞洲的所有度假村，都已因疫情擴散而休園。

經營東京迪士尼渡假村的Oriental Land公司28日宣布，為配合政府要求，周末起將實施這項政策，計劃3月16日恢復開園，但確切時間將與政府部門商討後再做決定。這是東京迪士尼自2011年東日本大地震發生以來首次長期休園。

上海和香港迪士尼都已休園超過一個月。這代表迪士尼在亞洲地區的所有度假村，都已因為新冠肺炎疫情爆發而休園。

在宣布休園消息後，Oriental Land股價一度大跌4.6%，尾盤仍收漲0.66%，因疫情的影響早已在股價上反映一段時間，該公司股價今年至今已跌逾17%。

東京迪士尼宣布休園後不久，位在大阪的另一座大型主題樂園大阪環球影城也跟進，宣布29日起休園至3月15日，確切復園時間同樣需視情況而定。

首相安倍晉三26日要求取消或暫緩舉行國內大型集會和活動兩周後，日本許多大型活動都已被迫取消。日本政府也在28日正式要求全國教育委員會，從3月2日起關閉所有高中以下學校約一個月，直到4月初春假結束為止。北海道知事鈴木直道同日也宣布，鑒於新冠肺炎疫情擴大，北海道全島進入緊急狀態，並呼籲民眾本周末減少外出。目前該島已有66人感染新冠肺炎，為全日本最多確診病例的地區。

世界旅遊觀光協會（WTTC）執行長格瓦拉說，受陸客支出減少影響，疫情將導致全球觀光業損失至少220億美元。但如果這次的危機像當年的SARS疫情一樣久，損失可能超過兩倍，多達490億美元。