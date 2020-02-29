三星新手機 南韓買氣冷

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球消費者信心，三星新款折疊手機Galaxy Z Flip周四（27日）在中國大陸開賣時，銷售表現亮眼，不到9分鐘便告售罄。但新款旗艦機S20在南韓銷售首日卻「遇冷」，銷售量僅為前一代的一半多。

南韓先驅報引述中國電子產業的資料，三星Z Flip於2月27日晚上8點30分在中國大陸線上開賣，9分鐘內便銷售一空。這款新機即日起出貨。當日三星也接受預訂Z Flip聯名Thom Browne的限量版手機，結果不到3分鐘就全部售罄。這款手機將在3月中出貨。

三星並未公開在大陸的實際銷售數字。三星當天晚間也在線上推出新一代旗艦機Galaxy S20系列，並表示將在3月於中國大陸開賣。

各界都放大眼睛看，三星推出的這款新旗艦手機，買氣是否和新款折疊機一樣火熱。Galaxy S20在南韓27日開賣，首日買氣冷清清，僅賣出7萬800支，相較於前一代S10系列開賣首日即售出14萬支，少了將近五成。而Galaxy Note 10去年8月開賣首日則賣出22萬支。

南韓電信業者高層表示，S20銷售不佳，主因疫情導致親自到實體店面看手機的消費者減少，另一個則是舊換新的補貼低於預期。