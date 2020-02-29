五類商品 躍投資避難所

新冠肺炎疫情延燒，把全球經濟一步步逼向逾十年來最慘境地，股票和大宗商品隨之重挫。但仍有五個投資題材對市場風暴的抗壓力相對較強，可作為投資人的避難所。近來全球富豪的顧問也敦促客戶在美國非消費必需品與通訊類股、以及私募市場等資產撿便宜。

彭博資訊報導，在股票市場，彭博追蹤的全球94個主要股價指數中，僅11個指數年初迄今仍上漲，尤以丹麥OMX哥本哈根20種股價指數鶴立雞群，今年來漲幅仍有2%，一大因素是醫療保健股權重大。

在債券市場，由於資金遁入安全避風港、推升避險資產需求，美國10年期公債格已躍升，走勢反向的殖利率則在本周降到歷史低點。同時，全球負殖利率債券市值到27日已升至14.2兆美元，今年來大增近3兆美元。

波動率部分，近日股市波動劇烈程度為一年多來僅見，使追蹤芝加哥期貨交易所波動率指數（VIX）的指數股票型基金（ETF）揚眉吐氣。例如，ProShares Ultra VIX短期期貨ETF今年來暴漲近70%。

黃金表現也很傲人，在風險性資產湧現賣壓時，這種傳統避險資產往往是金光閃閃，這次也不例外。

最後是主題投資。亞洲是新冠疫情重災區，但宅經濟概念股如電玩、網購服務等都逆勢上漲。彭博一籃子宅經濟股今年來上漲2%，表現凌駕大盤。

瑞銀全球財富管理公司投資長海菲爾建議客戶，現在正是未來幾個月投資美股的好時機，特別專注在被超賣的類股，包括非消費必需品與通訊類股。

摩根大通私人銀行全球投資專家亞茉洛索則預期，股市將從「極度超賣」的水準回升，因此可運用選擇權工具，建議想尋求半年以上投資的客戶，可精挑細選加碼美國與中國大陸的科技、醫療保健及電動車類股。