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花旗：當心企業獲利零成長

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

新冠肺炎疫情迅速在世界各地蔓延，使全球經濟和營收展望蒙上陰影，促使高盛、摩根大通和花旗的股票策略師不約而同調降企業獲利預測，警告今年美國、甚至全球企業的盈餘可能面臨零成長。

高盛27日發布報告，把今年美國企業預估每股盈餘下修5.2%至165美元，相當於零成長；明年預估盈餘也調降4.4%至175美元，即成長6%。對照下，彭博訪調分析師估計今年成長7.9%、明年更大增11%。

高盛首席策略師柯斯汀說：「我們下修預測，反映中國大陸第1季經濟景氣嚴重下滑、美國出口商面臨終端需求降低、供應鏈中斷、美國經濟景氣減緩及不確定性升高。」

同日，摩根大通策略師拉科斯布加也以新冠疫情的負面影響為由，大砍獲利展望。他認為今年每股盈餘可能減為174美元，比原估的180美元下修。

緊接著，花旗集團也示警。由首席全球股票策略師巴克蘭領頭的花旗分析師團隊在研究報告中寫道：「基於全球經濟顯然遭遇更高的風險，把2020年全球每股盈餘（EPS）預測估為持平，似乎較妥當。」

花旗團隊更警告，預估今年全球盈餘零成長「或許還太樂觀」。

花旗 高盛

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