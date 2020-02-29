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全球經濟 恐陷金融海嘯來最差

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

新型冠狀病毒肺炎擴散，已使全球景氣快速回升的指望落空。經濟學者預測，今年全球經濟表現可能是金融海嘯以來最糟的一年，美國肺炎病例持續增加，也使景氣面臨成長中斷的威脅。

中國大陸疫情已衝擊全球供應鏈、觀光業及貿易，現在疫情又向歐、美擴散。美國銀行經濟學者指出，現在預估今年全球經濟成長率為2.8%，是2009年來最低，美國成長率也將是四年來最低，「風險仍然偏下；在我們的預估中，尚未考慮肺炎疫情演變成全球性的流行病」。

國際貨幣基金（IMF）27日表示，可能因新冠肺炎調降全球經濟成長預測，但未透露更多細節。IMF總裁喬治艾娃說，新冠肺炎疫情將使今年全球經濟成長率減損0.1個百分點；IMF今年1月預估今年全球經濟將成長3.3%。

美國公衛官員指出，預料肺炎疫情可能在國內擴散，可能使學校停課，公共活動取消，餐飲、旅遊及製造等各行各業都受到干擾。

美國經濟已感受到衝擊，一些製造業拿不到零組件，飯店及觀光區門可羅雀；零售業也擔心庫存量不足以因應需求，成衣及製鞋業面臨供應鏈延誤，可能趕不上春裝檔期，玩具店也將貨源短缺。

經濟學者雖難以預測經濟受損程度及是否會陷入衰退，但普遍認為當疫情降溫後，景氣將迅速復甦，因為遭壓抑的消費需求將會強勁反彈。摩根士丹利指出，儘管景氣疲軟可能持續到第2季，「復甦雖將延後，但並不會出軌」。

各大央行仍在觀察疫情對經濟的全面性影響。聯準會（Fed）副主席克拉瑞達及歐洲央行（ECB）總裁拉加德都表示，現在就因應仍為時過早。

不過，市場開始在押注若疫情大幅惡化，可能迫使Fed緊急降息，目前預期Fed可能會在3月降息1碼；投資人也預期ECB將在6月降息10個基點。

疫情 肺炎 景氣

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