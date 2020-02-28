新冠疫情延燒多時 全球股災為何本周才爆？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠疫情高燒不退，掀起全球股災。路透
新冠疫情高燒不退，掀起全球股災。路透

全球股市本周遭遇2008年全球金融海嘯以來最慘重的跌幅，反映投資人終於覺醒到，新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊遠超出原先預料。

美股道瓊指數27日狂瀉1,190點，創史上最大跌點紀錄，28日早盤再跌1,085點。歐股28日延續跌勢，倫敦富時100指數盤中重挫逾3%，法國與德國主要指數跌幅也在3%上下。亞股也一面倒，日經225指數收跌3.7%；香港恆生指數跌2.4%；首爾KOSPI指數跌3.3%，全周暴跌8.1%，是2011年8月來最淒慘的一周。

新冠肺炎疫情自中國湖北省武漢市爆發以來，至今己延燒兩個多月，期間全球股市雖出現間歇性跌勢，但直到本周賣壓才排山倒海而來，一發不可收拾。原因何在？

首先，本周新冠肺炎確診病例數在中國境外迅速暴增，尤其連歐洲的義大利都傳出嚴重災情，令人憂慮疫情衝擊經濟的程度恐比預期嚴重許多，重新引燃全球經濟衰退山雨欲來之慮。

渣打銀行策略師Mayank Mishrasaid說：「先前，中國感染率下滑，讓市場寬心，認為防疫措施已讓疫情控制住了。不料中國境外的新冠病毒疫情竟迅速擴散，南韓、義大利和日本都驚爆群聚感染，使市場憂慮大增。」

Legal & General投資管理公司投資長Sonja Laud說：「現在市場試圖消化的是，疫情會持續多久、對經濟的傷害會有多大。」

再者，數十家公司紛紛警告，供應鏈中斷和消費者需求下滑將拖累財報表現。但似乎直到蘋果、微軟等指標型大企業相繼發布本季營收預警，投資人才發現大事不妙。高盛27日調降美國企業獲利展望，認為新冠疫情可能造成今年美企盈餘零成長，摩根大通、花旗集團也不約而同下修獲利預測。

BBC報導指出，某大企業執行長形容，新冠疫情的經濟衝擊是「已知的未知」，但市場之前總認為，這波疫情只會對經濟造成短暫影響，不久就會風平浪靜；本周才領悟到，新冠疫情對全球經濟活動的打擊遠比預期來得廣泛、深刻，而且可能持續得更久，原先的想法恐怕太樂觀。

原先疫情集中在中國大陸境內，但過去一周來大陸境外確診病例呈等比級數跳增，南韓、義大利、伊朗疫情尤其嚴峻，由此可見受衝擊的不僅是全球供應鏈，連世界各地的消費者需求也會遭殃，因為遏制病毒傳染的行動必定會造成商店、酒吧、餐廳人潮急凍。

這波疫情會持續多久？帶給全球經濟多大的震撼？這些問題有待時間解答。此刻可知的是，新冠病毒肆虐正值中國、日本、德國等主要經濟體成長步履蹣跚之時。隨著愈來愈多美國企業敲響警鐘，倘若世界最大經濟體美國也大受影響，環顧全球，已找不到夠分量的經濟火車頭能引領全球成長。

許多分析師揣測，全球央行將降利率以緩和經濟衝擊。但Laud認為，多國利率已經降得很低了，央行能運作的空間有限，現在可能只有美國聯準會（Fed）和英國央行（BoE）還有一些降息空間。她表示，在央行利率降無可降之下，今後大致只能寄望政府推出財政刺激措施，力挽狂瀾。

疫情 義大利

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