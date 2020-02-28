跌勢不止！ 道瓊早盤再跌800點

美國股市28日早盤繼續重挫，道瓊工業指數盤初即崩跌800點，進一步擴大一周來的跌幅，周線跌幅將寫下2008年全球金融海嘯以來最慘烈的紀錄，反映投資人對新冠肺炎疫情的經濟衝擊憂慮持續加深。

道瓊工業指數一開盤就跳空暴跌800點，跌幅超過3%；標普500指數跌2.7%，科技股為主的那斯達克綜合指數跌3%左右。

美股主要指數28日承受壓力，一部分反映投資人持續加碼債券。避險買盤急湧，把美國10年期公債殖利率打落到1.18%，改寫歷史新低。殖利率走向與債券價格相反。

紐西蘭和奈及利亞傳出首起新冠病毒確診病例，同時，南韓一天之內新增確診病例逾500例，在在觸動投資敏感神經。