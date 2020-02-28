油價跌不休 OPEC+恐擴大減產

疫情疑慮衝擊全球金融市場，原油市場也籠罩在需求銳減的風暴中，五月交割的布蘭特原油期貨挫跌近百分之四，報每桶四十九點七四三美元，跌破每桶五十美元大關，且遠期合約價格高於近期合約，紐約原油價格也跌破四十六美元到一年來新低點，令市場對石油輸出國組織及夥伴國（ＯＰＥＣ+）下周達成擴大減產協議以支撐油價的預期升高。

新冠肺炎疫情擴散削減全球石油需求，產油國忙著回應變局。ＯＰＥＣ+下周將集會討論穩定石油市場對策，金融時報報導，沙烏地阿拉伯現正推動額外再日減一百萬桶的更大幅度減產，希望可在會中達成協議，不過共識尚未形成。

本月稍早新冠肺炎還未在中國大陸以外地區大量爆發之前，ＯＰＥＣ+召開技術會議時的建議追加減產量是每日六十萬桶。不過，金融時報說，來自五位知情人士透露，沙國與包括俄羅斯在內的其他產油國商量，希望大家合作再把產量日減一百萬桶，此一幅度遠大於先前臨時討論的設定。

據了解，ＯＰＥＣ秘書長巴金多上周到沙國首都利雅德訪問時，討論了增加減產幅度的提議，主要是因為新冠肺炎疫情癱瘓了全球供應鏈，並且讓國際旅行市場大量停擺，石油需求驟減。

儘管疫情在中東與歐陸最近升高，原定三月五日到六日在奧地利維也納的集會目前仍打算進行，與會人員已發給預防感染的健康指南。

ＯＰＥＣ+由二十三國組成，各國歧見仍在還沒達成共識。俄羅斯仍猶豫是否有必要做如此大幅減產，認為新冠肺炎的整體衝擊會是如何目前不清楚，需要多點時間分析情況。