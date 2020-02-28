聽新聞
test
0:00 / 0:00
油價跌不休 OPEC+恐擴大減產
疫情疑慮衝擊全球金融市場，原油市場也籠罩在需求銳減的風暴中，五月交割的布蘭特原油期貨挫跌近百分之四，報每桶四十九點七四三美元，跌破每桶五十美元大關，且遠期合約價格高於近期合約，紐約原油價格也跌破四十六美元到一年來新低點，令市場對石油輸出國組織及夥伴國（ＯＰＥＣ+）下周達成擴大減產協議以支撐油價的預期升高。
新冠肺炎疫情擴散削減全球石油需求，產油國忙著回應變局。ＯＰＥＣ+下周將集會討論穩定石油市場對策，金融時報報導，沙烏地阿拉伯現正推動額外再日減一百萬桶的更大幅度減產，希望可在會中達成協議，不過共識尚未形成。
本月稍早新冠肺炎還未在中國大陸以外地區大量爆發之前，ＯＰＥＣ+召開技術會議時的建議追加減產量是每日六十萬桶。不過，金融時報說，來自五位知情人士透露，沙國與包括俄羅斯在內的其他產油國商量，希望大家合作再把產量日減一百萬桶，此一幅度遠大於先前臨時討論的設定。
據了解，ＯＰＥＣ秘書長巴金多上周到沙國首都利雅德訪問時，討論了增加減產幅度的提議，主要是因為新冠肺炎疫情癱瘓了全球供應鏈，並且讓國際旅行市場大量停擺，石油需求驟減。
儘管疫情在中東與歐陸最近升高，原定三月五日到六日在奧地利維也納的集會目前仍打算進行，與會人員已發給預防感染的健康指南。
ＯＰＥＣ+由二十三國組成，各國歧見仍在還沒達成共識。俄羅斯仍猶豫是否有必要做如此大幅減產，認為新冠肺炎的整體衝擊會是如何目前不清楚，需要多點時間分析情況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言