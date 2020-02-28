美國元月個人支出及通膨偏弱 Fed政策立場將更偏鴿派
美國公布元月個人消費支出（PCE）及PCE核心平減指數（通膨率）普遍偏弱，
只有個人所得偏強，顯示家庭的消費態度偏向保守，對經濟成長的支撐力道減弱；加上新冠肺炎疫情向美國擴散，可能使聯準會（Fed）的政策更偏向「鴿派」。
元月個人消費支出月增0.2%，低於預估的0.3%，也比去年12月修正後的0.4%遠遜；個人所得月增0.6%，優於預期的0.4%，更遠高於比12月修正後的0.1%增幅。所得強，支出弱，顯示消費者趨於謹慎，對經濟成長貢獻有限。
最受關注的PCE核心平減指數月增0.1%，比12月及市場預期0.2%升幅都低；比去年同期上升1.6%，雖低於預期，但比12月修正後的1.5%高；不過與2%目標仍有一段距離。
整體PCE平減指數月增0.1%，比市場預期的0.2%及12月的0.3%都低；年升1.7%，低於預期的1.8%，但比12月修正後的1.5%高。
扣除通膨後，實質個人支出月增0.1%，低於預期的0.2%，與12月的0.1%持平。
個人所得及支出相關數據並未明顯轉強，顯示經濟力道稍弱，通膨率又低於目標。專家預期支出及通膨數據還不至於使Fed降息，但政策可能更偏向「鴿派」。
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