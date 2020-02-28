IDC示警 新冠疫情恐使全球智慧機市場復甦延至明年

市場研究機構IDC的最新預測指出，過去一個月來，新冠肺炎疫情的不確定性升高，可能使全球智慧手機市場的復甦延至明年。

IDC示警，疫情將對全球智慧手機出貨量產生負面衝擊，預估今年上半年出貨量較去年同期下滑10.6%，全年下滑2.3%，降至13億支。今年下半年可望出現U型復甦，2021年全球出貨量重回成長，部分原因是需求受5G提振。

IDC的資深研究分析師斯里瓦斯塔瓦（ Sangeetika Srivastava）表示：「新冠疫情成了智慧手機市場萎縮趨勢延續的另一個原因，抑制今年上半年的成長。最大市場中國大陸所受影響最嚴重，但其他地區也將感受到供應鏈受擾的衝擊。元件短缺、工廠關閉、隔離措施、物流和旅行受限，將妨礙智慧手機供應商生產、推出新裝置。整體前景預期將在第3季回穩，希望屆時疫情減緩，全球的5G計畫步調加速。」

智慧手機製造商預定在上半年推出的產品，通常在2月和3月發表，進行量產前最終測試和除錯，一旦相關計畫生變，可能使產品的中期甚至長期計畫隨之變動。

IDC的亞太客戶設備集團（IDC Asia/Pacific Client Devices Group）研究經理Will Wong說：「中國大陸是疫情中心，我們預計第1季大陸市場的出貨量將比去年同期減少將近40%，即使3月復甦，仍難達去年的水準。」