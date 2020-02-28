難擋疫情衝擊 布蘭特油價跌破每桶50美元

新冠肺炎快速擴散之際，布蘭特原油期貨28日跌破每桶50美元，令市場對石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）將達成擴大減產協議以支撐油價的預期升高。

疫情疑慮衝擊全球金融市場，令股市走低，5月交割的布蘭特原油期貨挫跌近4%，報每桶49.743美元。

油市的價格結構已大幅趨弱，遠期合約價格高於近期合約；製造柴油等產品的利潤也已崩跌。

油價挫跌之際，已有跡象顯示OPEC和盟友可能接近達成協議，在下周會議前採取行動遏制跌勢。OPEC高階官員表示，疫情使全球經濟邁向2009年以來最糟表現之際，OPEC和盟友已表達達成協議的「新承諾」。

過去幾周，沙烏地阿拉伯官員持續推動擴大減產，但俄羅斯迄今為止仍持審慎立場。油市的另一個希望，是油價已跌至對美國頁岩油生產商來說可能不符經濟效益的水準。