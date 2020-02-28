戴爾財報符合預期 本年度財測不妙
戴爾（Dell ）於美股27日盤後公布上季財報，營收與獲利均符合市場預期，但對本會計年度的營收預測不如預期，代表企業對個人電腦（PC）的需求不振，不利於這家硬體大廠的展望。儘管戴爾也宣布兩年10億美元股票回購計畫，盤前股價仍疲弱不振。
截至1月31日止的會計年度第4季，戴爾營收成長1%至240億美元，採用非通用會計準則（non-GAAP）的每股盈餘為2美元，皆大至符合市場預期。全年營收為922億美元，經調整後的稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為118億美元，非通用會計準則的每股盈餘為7.35美元。
展望2021會計年度，戴爾財務長史威特（Tom Sweet）在法說會中預測，扣除部分項目的獲利為每股5.9至6.6美元；彭博資訊訪調的分析師平均預測6.72美元。
戴爾並未如微軟和惠普等同業，在財測中納入新冠肺炎疫情的衝擊。史威特接受彭博資訊訪問時表示，現在還不適合量化，因為尚不清楚全面的影響。
中國大陸占戴爾總營收不到10%，但有許多元件供應商和代工廠位於大陸。
上季戴爾個人電腦部門銷售成長8%，至118億美元，商務銷售增加10%，因為企業客戶升級作業系統至Windows 10，消費者部門營收成長4%。不過基建解決方案部門（供應資料中心設備）銷售下滑11%，儲存硬體銷售衰減3%，伺服器和網路設備萎縮19%，凸顯大型企業客戶支出放緩。
戴爾股價28日盤前跌約3%，過去12個月來已跌逾20%。
戴爾並宣布，未來兩年將執行10億美元庫藏股，同時表示上季已償還15億美元債務，全年償還50億美元；自2016年9月完成併購資料儲存大廠EMC後，總債務已償還195億美元。
戴爾的股票回購計畫可能使部分投資人感到意外，因為該公司近來的焦點是減少債務。
戴爾聲明指出：「去槓桿依然是本公司資本配置的優先目標，但我們認為目前的股價水準有顯著折價；我們持續聚焦為股東創造價值，股票回購是我們的手段之一。」
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