亞洲科技股賣壓帶來買進機會 瑞信點名四檔台股

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠肺炎疫情擊倒蘋果股價，拖累蘋概股，但瑞信預期，鴻海等科技股在大跌一波後，未來有反彈空間。歐新社
新冠肺炎疫情擊倒蘋果股價，拖累蘋概股，但瑞信預期，鴻海等科技股在大跌一波後，未來有反彈空間。歐新社

CNBC報導，新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈並震撼全球股市，亞洲科技股紛紛從高峰摔落，但瑞信集團（Credit Suisse）在賣壓湧現之際，也看到逢低買進的機會。

中國多處封城防疫，至今各地工廠生產尚未完全恢復正常，已衝擊大陸本土企業和跨國企業。例如，上周蘋果公司就發布本季營收預警，反映iPhone全球供應量下滑，以及中國市場需求減弱。此消息引爆蘋概股賣壓。

在這波股市動盪中，瑞信點名五檔亞洲科技股，並指出這些個股截至27日市場收盤為止，股價已從今年最高價位大跳水，未來都有一、兩成的上漲空間，並給這五檔股票「超越大盤」的投資評價。

1. 台灣的鴻海集團，即富士康母公司，是亞洲最大的製造商。股價已從今年高檔回跌12.13%，瑞信估計未來股價可能有22%的上漲空間。

2. 台灣晶片供應商聯發科技，已從今年高峰回跌15.06%，潛在上漲空間約20%。

3. 台灣晶片封裝測試大廠日月光，已從今年高峰回跌12.07%，未來可能漲12%。

4. 台灣電子製造商台達電，已從今年高峰回落6.88%，估計約有13%的上漲空間。

5. 香港掛牌的舜宇光學（Sunny Optical），也是蘋果供應鏈的一環。股價已從今年高檔回跌12.21%，估計潛在漲幅約21%。

科技股 新冠肺炎 疫情

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