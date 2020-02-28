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新冠疫情癱瘓中國物流 重創全球港口貨運

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
洛杉磯港執行董事塞羅卡表示，受新冠肺炎疫情衝擊，洛杉磯港第1季總貨櫃吞吐量可能比去年同期下滑15%，是金融海嘯以來最大降幅。美聯社
洛杉磯港執行董事塞羅卡表示，受新冠肺炎疫情衝擊，洛杉磯港第1季總貨櫃吞吐量可能比去年同期下滑15%，是金融海嘯以來最大降幅。美聯社

北京當局正努力促使工廠復工、提振因新冠肺炎疫情而陷入停擺的經濟。但紐約時報指出，一大障礙是中國大陸的物流業仍未脫離半癱瘓狀態，以致工廠生產線即使恢復運轉，把貨運到碼頭仍遭遇封路、隔離檢疫等障礙。

中國擁有一些世界級的大型、新式的海港與機場，但封路、檢疫和工廠關閉，已嚴重影響大陸港口和機場的貨運運能，導致大陸一些碼頭被進港的船運貨櫃或鐵礦砂給塞爆，碼頭倉庫也堆滿因卡車不足而無法出口的貨物。許多工廠被迫閒置，因為亟需的零組件久候不至。

全球海運業首當其衝。在世界各地的港口，舉目可見閒置的貨櫃輪，根據海運諮詢公司Alphaliner的資料，以噸位計，目前閒置未用的貨櫃輪，目前比全球金融海嘯時期還要多。

香港中國航運公司執行長Tim Huxley說，自1月初以來，油輪和散裝貨船出租運費每日費率已大跌70%以上，這是因為中國進口的石油、鐵礦砂和煤大減所致。

貨運代理商表示，各地港口和海關的運作仍相當平順，問題出在運送貨物往返碼頭之路受阻。

美國已受到波及。標普全球市場情報公司研究部門Panjiva指出，美國港口1月貨櫃吞吐量滑落2.7%，預料隨著疫情持續蔓延，降幅還會加深。

美國港務局協會（AAPA）主管Cary Davis說：「這類緊急事件造成的整體經濟衝擊，通常都在數百億美元之譜。」他表示，受新冠疫情衝擊，美國港埠的貨運量與2019年比較，可能陡降20%或更多。

香港貨運物流業協會（HAFFA）主席胡百浠（Brian Wu）說：「工廠農曆新年後重開，但年前已生產的貨物堆積如山待輸運，卡車運能卻不足。」他說，欠缺運貨卡車，使一些港口難以把卸下的貨物分送出去。

全球最大貨櫃航運公司丹麥馬士基集團（Moller-Maersk Group）27日表示，中國大陸約五分之三的卡車運能已照常輸運，但三大沿海港口 —上海、寧波和天津新港 — 都堆滿冷凍貨櫃，滿載進口的蔬果和冷凍肉品。

眼見眾多工廠產量銳減，卡車載運的成品數量又不多，許多貨櫃輪已取消航程。倫敦海事研究顧問公司Drewry貨櫃船運資深經理Simon Heaney說：「如果沒什麼貨運來碼頭，貨輪也就沒理由駛來。」

亞太地區港口明顯感受到衝擊。

西半球貨運吞吐量最大的洛杉磯港執行董事塞羅卡說，訂2月11日至4月1日駛達該港的船班約已取消40趟，約比往常農曆新年後的貨運量縮減25%。他估計第1季總貨櫃吞吐量可能比去年同期下滑15%，是金融海嘯以來最大降幅。

空運也受影響，但情況不同。新冠肺炎疫情爆發至今，往返中國大陸的航班已大量取消，以至於貨運代理商要找到還有空位的貨機載貨，簡直難上加難。

東京Nippon K &H物流公司執行長 Lin Zhenglong說：「航空公司直言：『抱歉，無法載運。』」

疫情 金融海嘯 新冠肺炎

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