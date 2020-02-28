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全球金融市場動盪！美股的贏家與輸家一次看

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
漂白水、清潔用品製造商Clorox是疫情緊張中的贏家，股價一周來逆勢上漲。 美聯社
漂白水、清潔用品製造商Clorox是疫情緊張中的贏家，股價一周來逆勢上漲。 美聯社

過去一周全球金融市場如坐雲霄飛車，新冠肺炎疫情快速蔓延，分析師說，目前還難以確知經濟將因此遭受多大衝擊。投資人很快就挑出會被疫情大傷的股票，當然也試著找到會贏的押注——可能會因消費者減少日常活動而受益的股票。

於是，在本周標普500指數已經出現四年多來最糟的兩日連跌行情後，投資人在花生醬、漂白水生產商和金融交易所等相關類股找到避風港，餐廳和音樂會場地則是大受排拒。

華爾街日報分析了這輪市場波動的贏家與輸家：

●贏家

食品雜貨消費類股：

在市場承受巨大壓力時期，投資人往往轉向平淡無奇但至關重要、家家戶戶怎麼樣也不太可能不花錢的相關類股股票。過去一周也不例外。

相較於標普500指數自2月19日見頂以來累計下跌了12%，花生醬大廠斯味可公司（J.M. Smucker）股價在同期間只跌4.2%。漂白水、清潔用品製造商Clorox的股價則在同期間累計上漲了2.3%。

醫藥類股：

製藥公司已競相開發能有效治療新冠肺炎的療法。投資者也相應下注。Regeneron製藥股價自2月19日以來累計上漲7.7%，該公司已與美國衛生與公共服務部合作開發抗體療法。

交易類股：

市場大幅波動時，交易所和高頻率交易公司往往會賺得更多錢。芝加哥商品交易所19日以來累計上漲1.4%。另一家交易所運營商Cboe Global Markets股價同期上漲了2.7%；電子交易巨頭Virtu Financial股價同期上漲了5.4%。

披薩餐館：

近期大多數餐飲類股下跌，但並不包括達美樂披薩（Domino's Pizza）。這家披薩連鎖公司的股價同期大漲17%，而且多數漲幅出現在該公司擊敗UberEats和DoorDash等對手的競爭、在2月20日發布優於預期的獲利財報之後。

實際上，送餐服務已經成為中國數以百萬計民眾的生命線。配送服務占主導地位的美國餐飲企業也可望同樣受益。

●輸家

娛樂休閒類股：

由於更多人待在家中，屬於需要外出才會消費的休閒娛樂相關類股，跌幅超過大盤。例如，Cinemark下跌22%，Dave & Buster's Entertainment Inc. 下跌28%，Madison Square Garden下跌16%。餐飲類股也走低：Shake Shack下跌19%，BJ's Restaurants下跌26%。

旅行類股：

你最近取消旅行計畫了嗎？很多人跟你一樣。投資者藉機做空航空公司、郵輪公司和度假村公司股票。自從疫情傳出以來，這些股票的表現都落後大盤。美國航空股價已累計下跌27%，皇家加勒比郵輪的股價跌了31%，米高梅國際酒店集團股價下跌21%。

能源類股：

出行受限，汽車所需汽油和飛機飛行所需燃料的需求也就減少。加上很多工廠關閉，辦公室也沒開，要員工在家工作，能源消耗量會低於通常水準。美國原油期貨價格自2月19日以來已累計下跌12%，同期油田服務商Halliburton和Schlumberger的股價均累計下挫22%。

新冠肺炎 疫情 標普

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