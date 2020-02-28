引擎可能失火 Kia召回2款19.3萬輛車

韓國起亞汽車公司(Kia)將召回19萬3000多輛車，包括近14萬2000輛2013至2014年款的Optima轎車，和5萬1000輛2011至2012年款的Sedona廂型車，以便修理可能引發引擎失火的輸油管線問題；召回作業將自4月16日展開。

被召回的Optima轎車是因輸油管在引擎發熱的作用下可能變質和裂開，進而導致漏油和引擎起火；Sedona廂型車的問題是注油器的導軌可因受熱而破裂，從而導致漏油和引擎失火。

目前沒有兩款車出現失火和造成人員受傷的報告，但起亞公司接到過汽車漏油的報告，Optima車有八起，Sedona車24起。

引擎可能失火已導致起亞公司採取一系列召回行動，本月初召回近22萬9000輛Sedona廂型車和Sorento多功能車，因為防卡死剎車控制的電腦可能因潮濕和滲水而發生短路和失火。起亞的母公司現代公司(Hyundai)也因為同樣的問題，而召回近43萬輛Elantra轎車。

全國公路交通安全管理署去年4月對起亞和現代車展開調查，因為接到3100多起失火和103人受傷的報告。

自2015年以來，現代和起亞車的引擎失火問題影響到600多萬輛車，兩家公司為此召回240萬輛，以修理可引發失火和引擎失靈的問題。兩家公司也採取改善措施，為370萬輛車安裝了示警軟體，以便在引擎失靈前向開車人警告，和自動使車減速行駛。