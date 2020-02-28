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美國股市恐慌指數 突破上次熊市臨近時水準

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國股市恐慌指數超過上次熊市前水準。 美聯社
美國股市恐慌指數超過上次熊市前水準。 美聯社

華爾街的股市「恐慌指數」正在飆升，超過了2018年末美股逼近熊市時期的水準。

彭博資訊分析，隨著標普500指數盤中下跌3.5%，有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）周四觸及36.36高點，超過2018年12月26日達到的36.2。

由於對冠狀病毒的經濟破壞性日益憂心忡忡，美股指數已經從2月19日的歷史最高水準下跌逾10%，跌入修正區域。

最近波動率飆升值得注意的是，波動性已經超過2018年的水平，而當年的股市跌幅幾乎是眼下的兩倍。標普500指數當時瀕臨熊市。

富國銀行股票衍生品策略師Pravit Chintawongvanich說：「與2018年第4季相比，VIX這次的反應更強烈，」他說，涵蓋周五交易日的跨式套利期權的多頭投資者要想盈虧平衡，標普500指數今天（28日）要漲跌75點，即漲跌大約2.5%。過去一年中，標普500指數僅有5個交易日漲跌75點，其中兩次是在本周。

標普 美股

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