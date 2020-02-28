經濟解析／美股跌入修正區域 Fed面臨降息壓力

新冠肺炎疫情在中國大陸以外地區迅速擴散，拖累美股由紀錄高點重挫，也使美國聯準會（Fed）和各大央行降息的壓力升高。

標普500指數周四下跌逾4%，目前已較2月19日創下的高點下跌逾10%，跌入修正區域。泛歐STOXX 600指數跌3.8%，加拿大多倫多證交所S&P/TSX綜合指數跌1.9%。

與此同時，美國公債殖利率連續第三個交易日創下紀錄低點，金價上漲逾1%，反映投資人正爭相買入避險資產。

分析師表示，在疫情受到控制的跡象出現前，市場震盪可能持續。富國銀行投資機構（Wells Fargo Investment Institute）資深全球市場策略師Sameer Samana表示：「令人擔憂的是，疫情才剛剛開始。」

Federated Hermes跨資產部門策略主管Don Ellenberger說，疫情會持續多久，對經濟的破壞會有多嚴重，都不確定，因此本輪賣壓不同於2018年標普500指數下挫將近20%時的情況，當時Fed在全球經濟成長放緩之際仍繼續升息。

Leuthold Group投資策略主管Jim Paulsen表示：「市場目前處於恐慌模式，這波跌勢不是短暫回落。」

新冠肺炎疫情擴散之際，市場反映Fed在3月18日會議上降息的可能性，已經從上周的8%躍升至將近70%。

另外，投資人也正加碼押注Fed大幅降息，3個月期美國公債殖利率跌至1.42%，低於Fed的政策利率（1.50%至1.75%之間）。10年期美債殖利率周四觸及盤中歷史新低1.2474`%。

Guggenheim Partners全球投資長Scott Minerd表示：「Fed會不會降息？這取決於目前到下次會議前市場的表現。如果股市再下滑15%到20%，Fed就會降息。」