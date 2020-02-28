全球12大經濟體，5個被肺炎波及！國際權威對「經濟災情」大預測

摘要 1.武漢肺炎已經廣泛蔓延到中國及鄰近地區以外的歐美區域，全球12大經濟體中，有5個受疫情波及。 2.出於對疫情大流行的恐慌，投資人蜂擁追捧黃金和美元避險，週一金價更是飆上7年來新高。

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武漢肺炎疫情對全球供應鏈造成嚴重破壞，重挫企業獲利，近期，中國以外的兩大經濟體南韓和義大利雙雙淪陷，出現數百例確診，粉碎外界「疫情後迅速復甦」的希望。

《CNN》分析指出，武漢肺炎已經廣泛蔓延到中國及歐美，傳播得比SARS更廣更遠，對經濟實質影響也可能更大。正大聯合會計師事務所（Grant Thornton）首席經濟學家史瓦克（Diane Swonk）說：「這波肺炎，或許還稱不上疾病的大流行，卻是一場經濟疫情的大流行。」

12大經濟體5個中鏢，有什麼影響？

汽車、電子產品和機械的主要生產國韓國，境內感染人數已飆升至1千人以上；義大利原本只有少數病例，現在已有超過300例和11例死亡，當局已經關閉了該國北部工業地區的公共建築和學校，體育賽事也取消。加上已有8百餘例確診的日本，全球12大經濟體當中，有4個受疫情所苦，它們佔全球GDP約27%，而第5個主要經濟體德國，則瀕臨衰退邊緣。

根據《CNN》報導，疫情衝擊，導致中國復工困難、工廠關閉，同時各類商品和服務需求也會下降，首當其衝的是中國第一季的成長，而經濟成長比中國慢的經濟體，像是德國、義大利和日本，在疫情爆發前就已岌岌可危，疫情擴散對它們而言更具威脅。

《彭博》報導指出，世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）認為，疫情讓歐洲經濟疲軟的狀況更為明顯，而歐洲經濟低迷對非洲來說，格外值得擔憂，因為非洲經濟成長能力與歐洲的擴張速度密切相關。

世界銀行總裁馬爾帕斯。 路透

「當疫情只在中國及其鄰近國家發生時，這是亞洲的經濟問題。但現在病毒已擴散到義大利，就變成了歐洲問題，它也可能再擴散成為全球問題，使供應鏈陷入長期混亂，數個月甚至數年都有可能。」金融顧問公司雷蒙詹姆斯（Raymond James）固定收益首席策略師吉迪斯（Kevin Giddis）告訴《CNN》。

全球經濟面臨損失

《CNN》指出，股市原本都沒有受到武漢肺炎太大的影響，但美國股市三大指數週一（24日）卻暴跌，反應出全球經濟受到打擊的風險已經提高。

義大利和韓國因為確診病例激增的關係，也引起投資者的反應。韓國基準股週一收盤下跌近3.9%，為2018年10月以來的最大單日跌幅；在義大利，主要市場指數收盤下跌超過5%。美國道瓊工業指數下跌1,031點，跌幅3.6%，創下兩年來最大單日跌幅。

此次疫情重擊經濟重鎮。像是義大利的病例多位於北部倫巴底地區，北部大城米蘭也在這個區域，世界第四大汽車集團飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCAU）總部設於該區，法拉利等汽車製造商也都在這；此外，米蘭還是生產奢侈品的大本營，疫情衝擊，損失不小。

武漢肺炎也增加了其他國家經濟衰退的風險。像是日本，2019年最後一季因為哈吉貝颱風侵襲，和調高消費稅的政策，已使日本經濟陷入困境。如今，肺炎疫情雪上加霜，日本國內生產毛額（GDP）在2019年第四季，比第三季下降1.6%，幅度超過市場經濟學家預估值1%，創下2014年第二季以來最大萎縮幅度。

在肺炎疫情爆發之前，歐洲第一大、世界第四大經濟體德國就陷入停滯，如今又受困於中國工廠無法復工的困境。貝倫貝格銀行（Berenberg bank）經濟學家告訴《CNN》德國公司依賴中國購買汽車和其他產品，他們預計德國經濟2020第一季將會萎縮，其官方數據也證實，2019年的最後三個月GDP沒有成長。

而許多跨國大型企業也難逃疫情衝擊，蘋果公司等多間企業都警告，武漢肺炎將阻礙它們達到今年頭三個月的銷售或盈利目標，這些財務預測還都只以疫情會被控制在中國境內為前提。

《CNN》報導，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）上周末表示，2020年全球經濟成長可能因為肺炎疫情比預期減少0.1個百分點，但她也在評估更悲觀的情況，也就是疫情持續擴散，影響經濟成長的時間拉長。《金融時報》報導則指出，穆迪分析（Moody's Analytics）警告，若新型冠狀病毒演變成大規模流行病，全球陷入衰退的機率相當高。

黃金美元避險受青睞

路透社報導，肺炎在中國以外迅速蔓延，引發疫情大流行的恐慌，促使投資人蜂擁追捧黃金和美元避險。《Marketwatch》報導，GoldSeek.com總裁兼執行長史賓納（Peter Spina）指出，黃金近來廣受青睞，再次成為人們想要的避險貨幣，其市場交易量持續上升，變成全球流動性最高的貨幣之一。

週一金價更創下七年來新高。瑞銀（UBS）分析師在一份報告中寫道：「隨著病毒傳播到其他地區，如果中國疫情未見好轉，持續到四月，金價可能會升至每盎司1650到1700美元。」

除了黃金以外，巴克萊（Barclays）分析師在報告中指出，美元資產提供了相對的吸引力。「事實上，我們的經濟學家預估，由於國內案例相對較少，而且對中國經濟依賴較低，Covid-19對美國成長沒有影響。」

另外，市場也開始猜測，美國聯準會將被迫降低利率以緩解肺炎帶來的經濟衝擊。

史瓦克在推特上發文表示，經濟學家已有共識，因應新冠肺炎疫情，美國聯準會可能必須最早於下個月調降利率。盛寶銀行分析師漢森（Ole Hansen）接受路透社表示：「有關三月份降息的猜測已經開始引起人們的關注，美元可能會進一步升值。」

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