國務院官員：美國支持台灣參與WHO並為觀察員

新冠肺炎疫情蔓延，世界衛生組織（WHO）仍排除台灣；美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）27日在國會表示，美國必須且繼續極力推動台灣有意義地參與WHO，並支持台灣獲得觀察員的身分。

美國聯邦眾議院外交委員會27日舉行聽證會，費德瑋與美國疾病防治中心（CDC）主任雷德費爾德（Robert Redfield）等人出席。友台議員關切台灣不得參加WHO與世衛大會（WHA），眾議員夏波（Steve Chabot）表示，他認為台灣不僅應成為WHA觀察員，更應該有完整的WHO會員身分。

出席聽證會的費德瑋指出，台灣在公衛與許多美台共同關心的議題上，都是可靠的合作夥伴；新冠肺炎疫情更加凸顯台灣被WHO排除在外令人無法接受，只因中國大陸企圖從各方面阻止台灣參與。

費德瑋並說，台灣也發生新冠肺炎疫情，目前有30餘例，在某種程度上，是因為台灣無法即時從WHO獲取訊息，從而影響台灣的公共衛生；台灣無法及時且完整地與WTO會員共享處理疫情的經驗，對國際社會與其他國家的公共衛生毫無幫助，因此美國極力推動台灣有意義地參與WHO，並且獲得觀察員的地位。

費德瑋補充，美國政府極力推動台灣有意義地參與WHO，充分符合美國的「一中政策」以及台灣關係法。

費德瑋也提到，台灣確實也曾獲WHA觀察員身分，當時中方可以接受，2016年換民進黨上台，中國大陸便拒絕讓台灣以觀察員身分參加；美國與理念相近國家非常努力，支持台灣有意義參與WHO，他認為，此時新冠肺炎爆發更支持了美國的論點。

此外，亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）關切台灣在中國大陸處理疫情過程中，遭到差別待遇的消息，費德瑋說，有從台灣友人方面聽到類似說法。

對於新冠肺炎在美疫情，雷德費爾德（Robert Redfield）表示，疫情在控制之中，目前美國的傳染風險不高，且疫苗正在加緊研發測試；對於美國總統川普說，4月之前會好轉，議員追問是否表示疫情到冬天結束就會趨緩，雷德費爾德表示，這是未知。