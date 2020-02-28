快訊

日本全國停課迎接漫長春假 迪士尼恐成防疫缺口宣布休園

防疫情擴大 東京迪士尼明日起休園至3月15日

國務院官員：美國支持台灣參與WHO並為觀察員

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
眾議員夏波（Steve Chabot）
眾議員夏波（Steve Chabot）

新冠肺炎疫情蔓延，世界衛生組織（WHO）仍排除台灣；美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）27日在國會表示，美國必須且繼續極力推動台灣有意義地參與WHO，並支持台灣獲得觀察員的身分。

美國聯邦眾議院外交委員會27日舉行聽證會，費德瑋與美國疾病防治中心（CDC）主任雷德費爾德（Robert Redfield）等人出席。友台議員關切台灣不得參加WHO與世衛大會（WHA），眾議員夏波（Steve Chabot）表示，他認為台灣不僅應成為WHA觀察員，更應該有完整的WHO會員身分。

出席聽證會的費德瑋指出，台灣在公衛與許多美台共同關心的議題上，都是可靠的合作夥伴；新冠肺炎疫情更加凸顯台灣被WHO排除在外令人無法接受，只因中國大陸企圖從各方面阻止台灣參與。

費德瑋並說，台灣也發生新冠肺炎疫情，目前有30餘例，在某種程度上，是因為台灣無法即時從WHO獲取訊息，從而影響台灣的公共衛生；台灣無法及時且完整地與WTO會員共享處理疫情的經驗，對國際社會與其他國家的公共衛生毫無幫助，因此美國極力推動台灣有意義地參與WHO，並且獲得觀察員的地位。

費德瑋補充，美國政府極力推動台灣有意義地參與WHO，充分符合美國的「一中政策」以及台灣關係法。

費德瑋也提到，台灣確實也曾獲WHA觀察員身分，當時中方可以接受，2016年換民進黨上台，中國大陸便拒絕讓台灣以觀察員身分參加；美國與理念相近國家非常努力，支持台灣有意義參與WHO，他認為，此時新冠肺炎爆發更支持了美國的論點。

此外，亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）關切台灣在中國大陸處理疫情過程中，遭到差別待遇的消息，費德瑋說，有從台灣友人方面聽到類似說法。

對於新冠肺炎在美疫情，雷德費爾德（Robert Redfield）表示，疫情在控制之中，目前美國的傳染風險不高，且疫苗正在加緊研發測試；對於美國總統川普說，4月之前會好轉，議員追問是否表示疫情到冬天結束就會趨緩，雷德費爾德表示，這是未知。

雷德費爾德並說，民眾無須害怕，不用搶購清潔用品，更不到囤積藥品與食物的時刻；他注意到人們開始興起對口罩的需求，但他要提醒，沒有生病的人無須戴口罩，N95口罩則是留給醫護人員配戴。

美國聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）。記者張文馨／攝影
美國聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）。記者張文馨／攝影
美國疾病防治中心（CDC）主任雷德費爾德（Robert Redfield）。記者張文馨／攝影
美國疾病防治中心（CDC）主任雷德費爾德（Robert Redfield）。記者張文馨／攝影
美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）。記者張文馨／攝影
美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）。記者張文馨／攝影

新冠肺炎 WHO 疫情

延伸閱讀

伊朗駐梵蒂岡前大使 感染新冠肺炎病逝

美國會新冠肺炎聽證會 台遭世衛排除成焦點

美國抗新冠肺炎 川普政府考慮動用特權增產口罩

巴西變更通報標準 新冠肺炎疑似病例增至逾百起

相關新聞

韓媒：員工檢測染武漢肺炎 現代汽車一工廠停產

韓國聯合新聞通訊社今天報導，現代汽車公司在韓國東南部蔚山市（Ulsan）廠區一名員工檢測感染武漢肺炎，但未說明他們如何得...

僅花10日就跌入修正 道瓊崩近1200點 創單日跌點紀錄

由於投資人擔心新冠肺炎病毒可能在美國蔓延，美股27日大幅重挫。許多企業和分析師對該病毒的警示也拖累了主要股指水平。

殺頭生意有人做？ 別人走避 他們仍闖疫區

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，有韓國飾品店家原打算3月到韓國批春裝及飾品，現在「冒險也無法去」；經營臉書社團販售日本代購連線商品的朱姓版主原已訂好下月機票，無奈只能延到7月再出發。 民眾不出門，「宅

名家觀點／火力四射的美國貿易政策

川普總統上任後，美國貿易政策明顯轉彎。川普認為全世界貿易環境對美國都不公平，美國過去簽署的自由貿易協定（FTA），使外國產品長驅直入，造成美國貿易赤字不斷擴大，有必要檢討修正。目前已經完成與墨西哥、加拿大及韓國FTA的修定，納入了符合美國利益的條件，例如標榜美國製造的原產地規定、防止匯率操縱，以及重新檢討自由化時程。

韓不降息 定向金援企業

南韓央行27日意外決定維持基準利率（7天期附買回利率）為1.25%不變，同時將針對深受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊的企業，提供「定向」支持，提高低利貸款的金額上限。經濟學家認為，南韓央行4月仍可能降息。

2020全球名家瞭望／孟加：三個優先 助非洲經濟突圍

很少有人會認為非洲的勞動市場是舉世最熱絡。但根據國際勞工組織（ILO）的數據，一些非洲國家的2018年失業率在全世界是數一數二低...

文在寅打房 喊加重課稅

為抑制南韓過熱的房市，總統文在寅27日強調，有必要對擁有多幢房屋的屋主，加重課稅。

華爾街銀行警告 美股跌勢剛開始

在新冠肺炎疫情席捲全球之際，外資正以近年來最快的速度撤離亞洲市場。華爾街兩大銀行的策略師也警告，美股現在這波兩年來最大跌勢才剛要開始。

德擬暫時解除「債務煞車」

德國財長蕭茲（Olaf Scholz）正考慮暫停限制發行新債，以幫助地方政府償還債息，可能促成這個歐元區最大經濟體的財政立場，出現重大轉變。

英歐貿易談判 劃出紅線

英國首相強生搶在下周歐英貿易協議談判開始之前，先提出英國的「紅線」，可能使雙方談判出現衝突。

氫燃料電池當紅 股價衝高

氫氣相關公司的股價最近漲上逾十年來最高，反映投資人看準各國努力降低碳排放量，以車用氫燃料電池取代化石燃料是可行的方案。

日商丸紅 收購台灣辰亞能源

日商丸紅在試圖邁向非核家園的台灣市場裡看到商機，將收購正在建造全球最大離岸太陽能電場的台灣再生能源廠商辰亞能源。

熱門新聞

老奶奶愛玩任天堂遊戲機卻故障 家人寄客服信收到驚喜回應

越南「洗碗妹」清純甜笑讓人戀愛！2年後曝現況粉絲喊心碎

衰到家！碰上政府倒台 上班首日就失業

僅花10日就跌入修正 道瓊崩近1200點 創單日跌點紀錄

淡出王室 哈利王子：叫我哈利就好

連9次準確預測美國總統大選 警告川普恐敗在新冠肺炎上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。