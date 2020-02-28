美國務院籲中 立即無條件釋放銅鑼灣書店股東桂民海

香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海，24日遭中國大陸法院以「為境外非法提供情報罪」為由，判處10年有期徒刑。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）27日透過聲明，強烈譴責中國大陸的判決，呼籲中共立刻無條件釋放桂民海。

桂民海在今年1月遭中國大陸浙江寧波中級人民法院起訴「為境外非法提供情報罪」，法院在24日公告，宣判罪名成立，將桂民海判處有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。

歐塔加斯表示，美方強烈譴責中方對桂民海的判決，呼籲中共政府立即無條件釋放桂民海。美國及其夥伴，共享法治、自由、平等及人類尊嚴的原則，美方會持續與夥伴盟友站在一起，在中國大陸推動對人權與基本自由的更多尊重。

香港銅鑼灣書店事件持續多時，幾度引發關注。其股東呂波、桂民海、店長林榮基、業務經理張志平與經營者李波等人，在2015年年底陸續在中國大陸、泰國及香港宣告失蹤。2018年2月，中國大陸外交部證實，桂民海因為「違反中國法律」，被處以強制措施；2020年1月，桂民海因「為境外非法提供情報罪」遭起訴，本月24日被判刑。