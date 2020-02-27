手遊「轉蛋」獲利模式遇瓶頸 玩家要求高 廠商快追不上

日本遊戲廠商十多年前率先發揚出一種叫做「轉蛋」的手機遊戲獲利模式，就是透過推出特殊角色或稀有武器來刺激玩家消費。不過，現在無論分析師或遊戲開發商、發行商都表示，這種獲利方式已過了顛峰，未來只會穩定下滑。

日本轉蛋遊戲創始廠商之一Gree的遊戲內消費營收呈現下滑，對手DeNA也預計將發表2005年股票上市以來的首次年度淨損。DeNA社長守安功警告，該公司遊戲的獲利能力「已急遽減弱」。遊戲廠商Colopl也表示，最近一季營收呈現持平，旗下遊戲除了人氣手遊「勇者鬥惡龍Walks」外，營收都在下滑。

據彭博資訊採訪多位日本遊戲開發公司主管表示，轉蛋遊戲模式已過巔峰的原因，在於玩家對遊戲品質的期待日益升高。為回應玩家要求，遊戲公司所提供的內容也必須變得更為精美、複雜，要像以前一樣快速推陳出新已愈來愈困難。

轉蛋遊戲的出現是在2010年以前，當時智慧手機還不像現在一樣普及，玩家對角色或道具的品質也不像現在一樣要求。遊戲公司每月都能不斷推出新的道具來增加獲利。不過，隨著智慧手機的普及和進化，消費者已愈來愈要求高品質的動畫，或遊戲內角色必須配音，以及更精美的道具。

同時，在遊戲開發公司方面，許多公司都缺乏能率領大規模團隊的人才，角色的3D模型或動作製作逐漸走向外包，花在與外包廠商溝通等上的時間和勞力愈來愈多，將製作好的角色安裝至遊戲的人才也面臨短缺。

遊戲顧問托多表示：「因為轉蛋價格已經很高，遊戲公司無法再提高價格，但製作新道具的成本卻持續上升。」

以講究遊戲畫面的遊戲來說，現在每月能增加的新道具只有一兩個，玩家的消費金額自然不可避免地比以前減少。

據美國市調公司App Annie統計，Sony的「Fate/Grand Order」（FGO）是去年全球獲利最高的一款手遊。一名該遊戲的日本知名玩家Daigo表示，他以前為了抽這款遊戲的角色，曾經一個月花到50萬日圓（4,500美元），但是現在因為新道具愈出愈少，他每月消費只剩下不到1萬日圓。

Ace經濟研究所資深分析師安田秀樹表示，仰賴轉蛋的獲利模式已到了極限，遊戲開發上愈來愈需要資金和速度，日本公司要追上美國、中國大陸的對手非常困難。