瞄準高等教育龐大商機 黑石收購英國學生宿舍集團

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
英國的教育系統為國家帶來可觀財源，黑石買下iQ就是押注這股成長潛力。路透
英國的教育系統為國家帶來可觀財源，黑石買下iQ就是押注這股成長潛力。路透

美國私募基金黑石集團（Blackstone）26日宣布，同意以包括債務在內的46.6億英鎊（60.6億美元）收購價格，買下高盛手中的iQ學生住宿事業，為美國私募巨擘押注英國學生住宿市場的最新舉措。

iQ是英國最大的學生住宿集團之一，在全英擁有逾2.8萬個床位。英國的教育系統為國家帶來可觀財源，黑石買下iQ就是押注這股成長潛力。黑石集團歐洲房地產主管James Seppala說：「國內外學生對英國高等教育的需求龐大，連帶使學生住房需求提升。」

更廣泛地說，隨著英國政府面臨在年底前與歐盟達成貿易協議的挑戰，這樁收購案為英國經濟打了一劑強心針，也象徵在全球經濟放緩之際，歐洲今年的交易數出現回升跡象。Dealogic數據顯示，歐洲年初至今的交易規模增加16%至940億美元，反觀全球銳減40%至3,593億美元。

黑石對英國學生住宿市場早已有所涉獵，2005年在倫敦成立Nido學生事業，並於2012年脫手；之後又在2017年出售倫敦Victoria Hall學生住宿事業。

英國 倫敦

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