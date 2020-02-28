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名家觀點／火力四射的美國貿易政策

經濟日報 / 劉大年

川普總統上任後，美國貿易政策明顯轉彎。川普認為全世界貿易環境對美國都不公平，美國過去簽署的自由貿易協定（FTA），使外國產品長驅直入，造成美國貿易赤字不斷擴大，有必要檢討修正。目前已經完成與墨西哥、加拿大及韓國FTA的修定，納入了符合美國利益的條件，例如標榜美國製造的原產地規定、防止匯率操縱，以及重新檢討自由化時程。

對於原先與美國沒有FTA的國家，美國揮灑空間更大，美國的策略是建構為美國量身打造、符合美國利益的經貿協定。與日本第一階段貿易協定，以及數位貿易協定已到位；與中國大陸第一階段經貿協定也已生效，未來均會繼續進行下一階段談判。

美國與日本及大陸的協定，只涉及到少數產品及服務業開放；與世界貿易組織（WTO）要求FTA需要全面性，涵蓋範圍廣的原則相違背。但美國仍特異獨行，堅持由小規模經貿協定出發，採取循序漸進，階段到位的方式，完成建立公平貿易環境的目的。

美國最近也將矛頭指向開發中國家，美國認為過去提供開發中國家很多優惠待遇，可說是得不償失，所以準備一次把帳算清楚。美國貿易代表署（USTR）近日縮減開發中國家和低度開發國家名單。包括大陸、印度、韓國、新加坡、香港，以及幾個產油國家等25國都被排除在外。川普認為這些國家已經非常富裕，竟然還享受開發中國家特別待遇，簡直就是荒謬且不合理，嚴重擾亂國際貿易秩序。

雖然美國縮減名單只是為修改國內的貿易救濟法，以降低未來啟動反補貼調查門檻；但是美國準備在WTO架構下推動嚴格界定開發中國家門檻。

除此之外，美國、日本及歐盟在今年1月發表聯合聲明，希望未來WTO補貼協定，可以進一步限縮使用補貼措施，以降低對貿易扭曲。主要是因為許多國家挹注大量資源扶植國內產業，對於外國企業而言，有如與國家在進行不公平競爭。不過美國雖然嚴厲批評各國濫用補貼，自己對波音的資助卻未曾鬆手。

綜合而言，美國一方面指責各國政府力量介入，破壞市場機能違反WTO規範，必須全面修正；但另一方面美國政府的手卻不斷伸入市埸，要求制定美國優先卻牴觸WTO的遊戲規則。各國雖然極度不滿美國雙重標準立埸，但也沒本錢與美國翻臉，也只好配合。美國也一再質疑WTO運作效能不彰，甚至揚言退出WTO。但卻冀望在WTO機制下，可以加強約束各國不公平貿易行為。這種「需要就用，用完即丟」已成為川普總統的風格。

台灣對於加強與美國經貿聯結，特別是美台自由貿易協定有很高的期待。檢視美國已完成的貿易協定，雖然是針對各國特定問題而設計；不過其中有些規範，例如農業問題、市場開放透明化，以及防止操縱匯率，美國會以相同標準要求台灣。

這其中以農業問題最棘手，美國一直認為台灣管制農產品進口不但缺乏科學證據，更與國際標準脫軌。特別是台灣對含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉及特定牛肉產品的進口限制，以及針對美國牛內臟的貿易障礙，美國抱怨更多。在美中經貿協定中，中國大陸大幅開放美豬及美牛進口，未來美方必定會以相同標準來要求台灣，台灣要如何因應，可說是一大挑戰。（作者是中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

WTO 開發中國家 川普

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