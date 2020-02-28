韓不降息 定向金援企業

南韓央行27日意外決定維持基準利率（7天期附買回利率）為1.25%不變，同時將針對深受新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊的企業，提供「定向」支持，提高低利貸款的金額上限。經濟學家認為，南韓央行4月仍可能降息。

南韓央行在決策聲明指出，將全面評估新冠肺炎疫情衝擊國內經濟的嚴重性，再決定是否進一步放鬆信用；理事會並認為疫情將在3月達到頂峰。南韓2月1-20日對中國進、出口額都下降，顯示肺炎疫情正在干擾兩國間的供應鏈。

南韓央行已調降今年的經濟成長率預估，從2.3%下修到2.1%，並承認肺炎疫情將使第1季經濟陷入負成長。

儘管一些亞洲國家已經選擇降息，但南韓央行總裁李烈柱表示，現在就評估整體經濟所受的衝擊，仍為時過早。現階段適當的因應措施，是對受疫情打擊的企業提供支持，而不是靠降息這種普遍性的措施，「衛生安全危機是當前經濟困境的元兇。在這種情況下，對自營企業與困難企業提供支援，比降息更有效」。

南韓央行的決定與中國大陸人民銀行（央行）2月採取的措施類似，即對商業銀行提供中期資金，並降低資金的利率。

李烈柱表示，家庭負債偏高，以及房價難以穩定，是央行決定暫不降息的背後原因。

經濟學者認為南韓央行不降息的原因，是因為擔心房市過熱，家庭負債過高，以及韓元弱勢。專家指出，「韓銀可能要等到政府在3月推出追加預算後才降息；現在對小企業提供支援是適當的政策選擇」。

安達集團分析師指出，現在降息及大印鈔票的效果有限，因為疫情衝擊供應鏈及民眾消費；「公司如果月底不能付清帳款，就要完蛋」。