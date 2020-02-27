營收難達標影響？蘋果兩位營運、供應鏈主管離職

彭博資訊報導，蘋果公司兩位任職於製造、供應鏈和營運部門的資深主管已離職，此二人都是參與眾多蘋果裝置生產事務的關鍵人物，包括iPhone在內。

知情人士透露，職掌製造設計的蘋果副總裁Nick Forlenza已離開蘋果，而任職營運部門的另一位副總裁Duco Pasmooij，則正洽商在近期內去職。Pasmooij一年多前就未參與營運事務，轉調另一職位，直屬上司是蘋果擴增實境（AR）業務的主管。

蘋果全公司上下總計共聘任大約100位副總裁，協助執行長庫克和其他高階主管經營世上獲利能力數一數二強的蘋果公司。 發言人對上述人事傳聞不予置評，Forlenza和Pasmooij本人也未回應。