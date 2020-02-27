分析師：美國聯準會最快可能在3月降息
市場交易價格暗示美國聯準會（Fed）最快可能在3月或4月降息，儘管市場行情完全反映的預期是，要到6月左右才會首度降息1碼。
BMO資本市場公司分析師Jon Hill和Ben Jeffrey認為，自1980年代以來，前端市場反映這種幅度的降息預期幾乎未曾落空，聯準會通常會在兩個月內採取這項寬鬆措施。
這兩位分析師在報告中說，根據BMO的最新分析，「2020年3月或4月可能會採取行動」。他們並表示，Fed將無法「避免」在未來幾個月內降息，因此當前端市場的利率升高時，建議投資人宜在「戰略上謹慎」，把握任何機會。
隨著新冠肺炎疫情蔓延的疑慮衝擊全球金融市場，美債殖利率全面下跌，美國10年期公債殖利率在26日跌破1.3%，為歷史新低紀錄。
美國聯邦資金利率期貨顯示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在3或4月決策會議上宣布寬鬆政策的機率與日俱增，而在今年中以前降息1碼的機率已達到百分之百 。
市場26日對歐洲美元選擇權的需求增強，以便在美國加速和大幅降息時尋求保護。BMO策略師指出，一年的遠期歐洲美元期貨合約的隱含利率已下跌逾60個基點，低於FOMC設定的聯邦資金利率目標區間的中間點。
BMO也說，在過去類似的情況裡，Fed幾乎會在一到兩個月內降息1碼，唯一的例外是在2008年金融危機爆發之前。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言