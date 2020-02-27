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分析師：美國聯準會最快可能在3月降息

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
分析師預估，市場定價暗示美國聯準會（Fed）最快可能於3月或4月降息。路透
分析師預估，市場定價暗示美國聯準會（Fed）最快可能於3月或4月降息。路透

市場交易價格暗示美國聯準會Fed）最快可能在3月或4月降息，儘管市場行情完全反映的預期是，要到6月左右才會首度降息1碼。

BMO資本市場公司分析師Jon Hill和Ben Jeffrey認為，自1980年代以來，前端市場反映這種幅度的降息預期幾乎未曾落空，聯準會通常會在兩個月內採取這項寬鬆措施。

這兩位分析師在報告中說，根據BMO的最新分析，「2020年3月或4月可能會採取行動」。他們並表示，Fed將無法「避免」在未來幾個月內降息，因此當前端市場的利率升高時，建議投資人宜在「戰略上謹慎」，把握任何機會。

隨著新冠肺炎疫情蔓延的疑慮衝擊全球金融市場，美債殖利率全面下跌，美國10年期公債殖利率在26日跌破1.3%，為歷史新低紀錄。

美國聯邦資金利率期貨顯示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在3或4月決策會議上宣布寬鬆政策的機率與日俱增，而在今年中以前降息1碼的機率已達到百分之百 。

市場26日對歐洲美元選擇權的需求增強，以便在美國加速和大幅降息時尋求保護。BMO策略師指出，一年的遠期歐洲美元期貨合約的隱含利率已下跌逾60個基點，低於FOMC設定的聯邦資金利率目標區間的中間點。

BMO也說，在過去類似的情況裡，Fed幾乎會在一到兩個月內降息1碼，唯一的例外是在2008年金融危機爆發之前。

Fed 聯準會 新冠肺炎

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