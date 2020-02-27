高盛、花旗策略師都表示 標普500跌勢才剛要開始

華爾街兩大銀行的策略師都發出警告，美股現在這波兩年來最大跌勢才剛要開始。

高盛策略師Christian Mueller-Glissmann和Alessio Rizzi表示，標普500指數的回檔修正期平均為四個月，但因為新冠肺炎疫情的不確定性，以及美國聯準會（Fed）決策官員面臨限制，股市這波回檔可能會持續更久。

換句話說，這波從上周四（20日）開始的跌勢，可能至少要到7月才會見底。

同時，花旗集團以Jeremy Hale為首的策略師也在近期報告中抱持審慎態度，理由是肺炎疫情和Fed貨幣政策都還不明朗。

策略師們表示，如果標普500指數跌至2,730點，比目前水準還要再跌12%，或比其200日移動平均線還要低10%，屆時風險資產可能會變得具吸引力。這代表，若以2月19日的紀錄高點計算，到時候標普500將處於大跌接近20%的情況，也就是空頭市場邊緣。

Hale在報告中表示：「我們目前還不願逢低買進風險資產。金融環境可能要進一步緊縮，才能迫使Fed採取行動。我們還在等待政策回應的跡象，以決定是否要啟動買進風險資產。」