黃金漲勢才剛起步? 彭博：四大理由繼續看漲

儘管黃金價格已經漲至七年高點，但如果參考歷史經驗，金價可能還有上漲空間。

隨著尋求避險的投資人湧向黃金，金價今年來已上漲逾8%，27日盤中報每英兩1,650.85美元。由黃金擔保的指數股票型基金（ETF）持有的黃金量已攀抵歷史高點，基金經理人持有的做多部位也接近紀錄水準。

然而，依照歷史標準衡量，黃金在投資組合中所占比率仍然相對較低。在投資人評估疫情對全球大型經濟體帶來的威脅之際，也值得記住在經濟衰退時期，黃金也具有避風港性質。

以下為彭博資訊分析出黃金依然看漲的四大理由：

●ETF持有量

彭博追蹤的黃金ETF已經歷前所未有的連續25日資金流入，現在ETF持有的黃金總價值接近2012年創下的1,440億美元的歷史紀錄。儘管ETF的黃金持有量今年激增，但黃金ETF在整體ETF資產，中所占的比例相對較低。

道富的高級多資產策略師瓊斯（Benjamin Jones）表示：「進一步的需求仍有空間，尤其是在ETF方面。」

聚焦貴金屬的資產管理公司Sprott執行長葛羅斯可夫（Peter Grosskopf）表示，只有不到10％的投資人持有黃金，平均占投資組合的比重可能不到2%。

葛羅斯可夫說：「投資人參與投資黃金依然很少。」他認為，投資人應該至少將5％的資產投資於黃金，做為某種保險形式，「就算朝這方向小幅邁進，也可能為一個相對較小的市場帶來推擠效應」。

●衰退威脅

如果新冠疫情發展成為大流行病，那麼黃金將有展現避險資產地位的真正機會。在這種情況下，牛津經濟研究院估計全球經濟將付出1.1兆美元代價，美國和歐元區2020年上半年都將陷入經濟衰退。

貝萊德的美國iShares投資策略主管Chris Dhanraj表示：「隨著新冠疫情再次引發人們對衰退的恐懼，值得注意到在過去的三次衰退中，黃金已被證明是一種具韌性的穩壓器。」

●距離價格過高仍有一段距離

德意志銀行策略師Michael Hsueh表示，把金價與一系列其他資產價格相比，黃金距離價格過高可能還有一段距離。

雖然和銅或石油相比，黃金當前價格相當昂貴，但價格比率仍低於歷史高峰值。

Michael Hsueh表示，若以當前美元計算，黃金的名目高峰價位約為2,700美元，「現在也可能有投資人在等回檔，以便買進」。

●訊號分歧

黃金的14日相對強弱指數（RSI）本周短暫突破70，這通常代表超買，準備下跌。

但仔細觀察一下過去數年，可發現RSI並非是金價的可靠指標。有幾次甚至RSI突破85大關後，黃金仍繼續上漲或維持在高水準。

不過在動盪時期，投資人也可能賣金籌資，就像在2008年金融危機時期般。對此，Trading Central的北美研究負責人Gary Christie表示，就算黃金漲勢停滯，也不代表趨勢要轉向走空。他指出，在金融危機時期，黃金的RSI指數回落至接近50的水準，隨後重新上漲。他說：「長期展望良好，因為動能和趨勢指標仍然看漲。」