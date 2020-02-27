新冠肺炎疫情蔓延！Fed降利率為經濟疫病可能無效 專家曝關鍵

新冠肺炎疫情蔓延全球，嚇跌美國股市，也助長市場對聯準會（Fed）降利率的預期心理。但經濟學家認為，降利率對提振疲弱的需求固然有效，對化解全球供給面震撼卻無能為力。

根據CME FedWatch工具，美國聯邦資金利率期貨價格顯示，交易員此刻認為，Fed在6月前降息至少0.25個百分點的機率達81%，較一年前的48%大幅提高；預估Fed到12月將降息至少兩次的機率，也升至78%。

新冠肺炎疫情在世界各地蔓延，是否演變成全球大流行尚待觀察，也因此，目前難以精確斷定經濟衝擊有多大，或Fed會如何反應。

目前新冠疫情對美國的主要經濟衝擊在總供給（aggregate supply）方面，但Fed手上的利率工具是用來刺激總需求（aggregate demand）。由此可見，若想用降利率的藥方，來醫治新冠疫情造成的經濟病症，兩者並不搭。

MarketWatch專欄作家鮑姆（Caroline Baum）指出，新冠肺炎疫情衝擊全球汽車製造供應鏈，這些車廠依賴從中國大陸進口的中間財，而Fed顯然無法藉由降利率提供廠商所需的零件；Fed也無法重啟湖北省的工廠，也不能供應因封城防疫而限制流動的勞力；更不可能另立替代供應鏈，接替大陸扮演起「世界工廠」的角色。

同時，新冠疫情也重創大陸消費支出，這將打擊倚賴大陸市場的美國生產商，以及仰賴大陸觀光客消費的業者。受影響的美企名單與日俱增，包括蘋果、星巴克、麥當勞都受影響。旅遊業、航空公司、飯店、餐廳，都飽受觀光客銳減衝擊。全球貿易也遭殃。

然而，Fed即使降低利率，也無法激起中國的需求。需求面疲態— 美國對中國出口縮減，以及陸客在美支出減少— 病因出在海外，也因此，指望Fed降利率來治新冠疫情導致的經濟病症，不啻是緣木求魚。

美國生產下滑，既因缺少中間財，也因海外需求萎縮。這也無法指望Fed降息來扭轉頹勢。若是產品買的人變少了，企業自然不會投資增產。

Bianco Research總裁Jim Bianco表示，Fed降利率並不是解決供給面衝擊的解藥，在利率已位於歷史低點之際又再降息，反而可能產生一個副作用：進一步推升已很高的資產價格。Bianco就語帶諷刺地說：「現在降利率的唯一理由，就是假如你是標普500的央行。」

話雖如此，Fed降息仍有其用處，主要是刺激美國的內需，期能協助抵銷海外經濟疲軟的衝擊。

Fed考慮降息還有一個更好的理由，就是現在美債殖利率曲線又發生「倒掛」（長期公債殖利率降到低於短債殖利率）現象。這種現象在去年5月至10月曾出現，但隨著Fed一連三次降息而化解。倘若殖利率倒掛情況揮之不去，甚至加劇，將是Fed必須採取行動的強烈訊號。