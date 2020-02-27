高盛：新興市場股市因疫情出現賣壓 創造進場良機

彭博資訊報導，高盛集團認為，新興市場股票在過去一個月遭遇的賣壓，已創造具有吸引力進場機會。

高盛的基本面股票基金全球共同主管Katie Koch表示，投資人應保持冷靜，保持投資多元化，開始尋找逢低買進的機會。

Katie Koch接受彭博電視訪問時表示：「無須驚慌，讓戰略資產配置發揮作用，讓投資多元化。 主動型基金經理人，現在一定在整理買進清單，新興市場這波修正，將會創造一些不可思議的機會。」

Katie Koch的買進清單中，開發中國家的股票排序居前。她表示，雖然受新冠肺炎疫情影響，，MSCI新興市場股票指數過去一個月內下跌4.7%，但該資產類別的長期狀況非常有吸引力；同時，美國聯準會（Fed）有可能在下個月降息，稍微緩解全球股市的壓力。

她表示，隨著疫情擴散至西半球，股市可能在短期內進一步下跌，但局勢有可能不會像某些人警告的那樣嚴重。從拉丁美洲到東歐和亞洲，尤其是小市值股票，都可能出現進場機會。