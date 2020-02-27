微軟：新冠疫情使本季Windows與PC營收無法達標

微軟（Microsoft）周三（26日）表示，因新冠肺炎疫情影響其個人電腦在中國大陸的供應商和製造商，本季料將無法達成先前的營收預測，不過仍維持對本季的展望不變。公司股價在盤後一度下跌1.7%。

微軟26日發出的聲明說，Windows個人電腦軟體暨與Surface個人電腦事業部門的營收，預期不能夠符合先前發布的財測目標，因為供應鏈復原比預期慢。上個月微軟對這個部門的銷售目標，給了比平常更寬的區間，介於107.5億美元到111.5億美元之間。當時的理由就說是考慮到病毒帶來的不確定性。

病毒打亂供應鏈，讓微軟加入蘋果、惠普行列，下調財測。亞馬遜電子商務平台上的賣家，也減少了在平台上的廣告開支，調整需求，主要是擔心中國產製的商品庫存如果太快賣完可能會斷貨。

微軟說：「強勁的Windows需求仍符合預期，但是供應鏈回到正常狀態的速度比預期來得慢。」