台股ADR全面上漲 台積電漲2.17%
道瓊工業指數收跌123.77點或0.46%，報26,957.59點；標普500指數下跌11.82點或0.38%，報3,116.39點；那斯達克指數上漲15.16點或0.17%，報8,980.78點。
台灣加權股價指數周三下跌106.61點或0.92%，收11,433.62點。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.71 +0.86
中華電 CHT 35.57 +0.48
台積電 TSM 55.03 +2.17
聯電 UMC 2.56 +0.39
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言