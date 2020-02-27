台股ADR全面上漲 台積電漲2.17%

美國疾病控制與預防中心（CDC）警告，預期新冠病毒在美國會出現社區傳播的情況，民眾應為日常生活將被嚴重打亂做好準備，美股25日應聲暴跌。不過CDC的說法與美國總統川普及其他政府高官對疫情的樂觀立場形成鮮明對比。川普也傳出對美股續跌震怒，怪罪衛生官員談話嚇壞投資人。

2020-02-26 23:49