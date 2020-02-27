油價跌至逾一年多低點 高盛上調金價預估至1,800美元

油價周三跌至逾一年低點，因歐洲和中東出現數百例新冠肺炎新增病例，引發投資人對能源需求下滑的疑慮，市場也擔心疫情可能在美國擴散。金價上揚，因疫情疑慮提升市場對央行降息的預期。

布蘭特原油期貨下跌1.52美元或2.77%，結算價報每桶53.43美元；西德州原油期貨下跌1.17美元或2.34%，結算價報每桶48.73美元。

兩大指標合約均觸及自2019年1月以來的最低水準，布蘭特原油一度跌至每桶53.03美元，西德州原油觸及每桶48.30美元。

紐約州衛生部門官員，表示正在監測83名曾到過中國大陸並可能接觸過新冠病毒感染者的人，報導傳出後，油價走低。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「重大消息，尤其是有關紐約等美國各地新病例的消息，都會引發賣壓，無視正常的基本面因素。」

希臘、喬治亞和巴西在內的多個國家均出現首次確診新冠肺炎病例，各大洲有關當局也實施更多的旅行限制和隔離措施。

高盛下調2020年石油需求成長預估，從每日120萬桶下調至60萬桶，並將布蘭特原油預估價格從每桶63美元調降至60美元。

市場正密切關注石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）是否擴大減產，OPEC+會議將於3月5日至6日在維也納舉行。

金價在此前幾個交易日大幅下跌後周三上漲，對新冠肺炎疫情衝擊全球經濟的擔憂揮之不去，令市場對主要央行降息的預期升高。

黃金現貨上漲0.7%，報每英兩1,645.79美元。美國黃金期貨下跌0.4%，結算價報每英兩1,643.10美元。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示：「現在疫情已經不僅僅局限在中國大陸，市場認為疫情將對經濟成長和大宗商品需求產生實質性影響。」

道明證券商品策略師Ryan McKay表示：「除了避險需求，愈來愈多投資人預期經濟成長將因疫情擴散而減緩，且Fed將採取行動。」

現貨金價今年以來上漲逾8%，本周稍早曾觸及每英兩1,688.66美元的七年高點。

高盛將黃金的價格預期上調至每英兩1,800美元，因新冠肺炎疫情擴散、實際利率低下以及對美國大選的關注度日益升高，繼續刺激避險需求。

高盛表示，「如果疫情效應延續至第2季，金價可能在3個月內突破每英兩1,800美元」。