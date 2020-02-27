快訊

驚！南韓確診一天增加334人 總數接近1600人

鎮瀾宮到底辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

油價跌至逾一年多低點 高盛上調金價預估至1,800美元

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
高盛預測，如果新冠肺炎疫情的效應持續至第2季，金價上看每英兩1,800美元。 美聯社
高盛預測，如果新冠肺炎疫情的效應持續至第2季，金價上看每英兩1,800美元。 美聯社

油價周三跌至逾一年低點，因歐洲和中東出現數百例新冠肺炎新增病例，引發投資人對能源需求下滑的疑慮，市場也擔心疫情可能在美國擴散。金價上揚，因疫情疑慮提升市場對央行降息的預期。

布蘭特原油期貨下跌1.52美元或2.77%，結算價報每桶53.43美元；西德州原油期貨下跌1.17美元或2.34%，結算價報每桶48.73美元。

兩大指標合約均觸及自2019年1月以來的最低水準，布蘭特原油一度跌至每桶53.03美元，西德州原油觸及每桶48.30美元。

紐約州衛生部門官員，表示正在監測83名曾到過中國大陸並可能接觸過新冠病毒感染者的人，報導傳出後，油價走低。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「重大消息，尤其是有關紐約等美國各地新病例的消息，都會引發賣壓，無視正常的基本面因素。」

希臘、喬治亞和巴西在內的多個國家均出現首次確診新冠肺炎病例，各大洲有關當局也實施更多的旅行限制和隔離措施。

高盛下調2020年石油需求成長預估，從每日120萬桶下調至60萬桶，並將布蘭特原油預估價格從每桶63美元調降至60美元。

市場正密切關注石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）是否擴大減產，OPEC+會議將於3月5日至6日在維也納舉行。

金價在此前幾個交易日大幅下跌後周三上漲，對新冠肺炎疫情衝擊全球經濟的擔憂揮之不去，令市場對主要央行降息的預期升高。

黃金現貨上漲0.7%，報每英兩1,645.79美元。美國黃金期貨下跌0.4%，結算價報每英兩1,643.10美元。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示：「現在疫情已經不僅僅局限在中國大陸，市場認為疫情將對經濟成長和大宗商品需求產生實質性影響。」

道明證券商品策略師Ryan McKay表示：「除了避險需求，愈來愈多投資人預期經濟成長將因疫情擴散而減緩，且Fed將採取行動。」

現貨金價今年以來上漲逾8%，本周稍早曾觸及每英兩1,688.66美元的七年高點。

高盛將黃金的價格預期上調至每英兩1,800美元，因新冠肺炎疫情擴散、實際利率低下以及對美國大選的關注度日益升高，繼續刺激避險需求。

高盛表示，「如果疫情效應延續至第2季，金價可能在3個月內突破每英兩1,800美元」。

疫情 新冠肺炎 金價 油價

延伸閱讀

西德州原油跌破50美元

高盛下修大陸GDP增幅

新冠肺炎抑制原油需求 西德州原油跌破50美元

全球股匯迫降 唯二攀漲金光閃閃！

相關新聞

微軟：新冠疫情使本季Windows與PC營收無法達標

微軟（Microsoft）周三（26日）表示，因新冠肺炎疫情影響其個人電腦在中國大陸的供應商和製造商，本季料將無法達成先...

全球黃金ETF規模攀峰

新冠肺炎疫情持續蔓延，使全球投資人的避險意識升高，買進避險資產，爭先恐後擁抱黃金。

西德州原油跌破50美元

西德州原油期貨26日盤中跌破每桶50美元，為2019年1月以來低點，因為亞洲、歐洲及中東產油國新增數百名新冠肺炎確診病例，且美國官員警告新冠肺炎將大流行，抑制對原油的需求。

維京銀河虧損比預期慘

儘管未來想上太空的潛在客戶持續增加，「太空旅遊第一股」維京銀河（Virgin Galactic）上市後首份財報顯示，其虧損仍高於預期。

個資價值 德國喊價最高

隨著全球網路普及率愈來愈高，網路用戶保障隱私的意識逐漸抬頭，但各國用戶對自身個資的價值看法並不同，最新研究顯示，德國臉書用戶要求社群媒體平台支付的金額最高。

歐洲銀行業 高層大風吹

歐洲多家大銀行近來吹起換將風，包括瑞銀集團、瑞士信貸、荷蘭國際集團及滙豐銀行，紛紛傳出撤換執行長。分析師認為此舉有助歐洲金融業邁入新時代。

歐元區7月降息機率升高

路透報導，歐元區貨幣市場報價顯示，交易員預期歐洲央行（ECB）12月將調降利率，押注新型冠狀病毒疫情在中國境外迅速蔓延，將迫使ECB祭出更多刺激措施。此外，期貨價格顯示，ECB在7月降息的機率也顯著升高，從24日的50%提高到70%左右。

震撼彈 迪士尼CEO提前交棒

全球娛樂產業龍頭迪士尼執行長艾格（Bob Iger）對好萊塢和華爾街拋下震撼彈，交棒給效力迪士尼27年的包正博（Bob Chapek），而新冠肺炎疫情將成為包正博面臨的第一個重大挑戰。

美股跌近2,000點 川普怒了

美國疾病控制與預防中心（CDC）警告，預期新冠病毒在美國會出現社區傳播的情況，民眾應為日常生活將被嚴重打亂做好準備，美股25日應聲暴跌。不過CDC的說法與美國總統川普及其他政府高官對疫情的樂觀立場形成鮮明對比。川普也傳出對美股續跌震怒，怪罪衛生官員談話嚇壞投資人。

Fed：現在還不好判定風險

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達說，現在就談論新冠肺炎疫情是否會導致美國經濟展望重大改變，「時間還太早」。達拉斯聯準銀行總裁柯普蘭也表示，當下還不好判定Fed是否應降息因應疫情可能帶來的風險。

伊爾艾朗：逢跌即買時機未到

隨著全球股市連日重挫，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗提醒投資人，現在還不是「逢跌即買」的適當時機。

路透調查 亞太區Q1經濟重傷

路透調查指出，新冠肺炎疫情的影響可能在中國大陸以外地區發酵，預料亞太地區大多數主要經濟體本季經濟將大幅放緩、停滯或是直接萎縮。儘管多數經濟體到下一季可望將回升，不過今年全年經濟增長可能低於上個月的預估。

熱門新聞

強化醫療服務 杜特蒂全力支持送醫生來台受訓

華裔蘋果工程師駕特斯拉亡 NTSB：分心打電玩

美股跌近2,000點 川普怒了

防新冠肺炎疫情擴散 日本資生堂今起8000人在家上班

美股短期波動免驚？這件事情發生代誌才大條

2020胡潤全球富豪榜：馬斯克財富超越馬雲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。