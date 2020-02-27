諾基亞正研究出售資產或併購 ADR大漲
彭博資訊引述知情人士報導，諾基亞（Nokia）因激烈競爭對盈利構成的壓力，正與顧問研究出售資產或併購的潛在可能。
過去一年諾基亞股價已經下跌了約三分之一。在傳出考慮前述戰略選項之後，公司的美國存託憑證（ADR）周三（26日）一度大漲13%，收盤漲幅收斂在6.1%，報4.15美元。諾基亞的市值約為235億美元。
一位消息人士說，審慎的考量評估仍在進行中，不確定能達成交易。諾基亞的代表則拒絕評論。
彭博指出，諾基亞另一種可能考慮是，與例如易利信這樣的競爭對手合併或在某些業務領域合作。不過這麼做將面臨重大障礙，包括保持工作職位的政治壓力以及反托辣斯審查。
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