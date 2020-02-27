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美股延續跌勢 新冠肺炎疫情疑慮揮之不去

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
新冠肺炎疫情升溫，美股繼續走低。 美聯社
新冠肺炎疫情升溫，美股繼續走低。 美聯社

美股周三跌幅放緩，標普500指數連五日下跌，為8月以來的最長跌勢；投資人正在評估新冠肺炎疫情相關消息，以及疫情對經濟的衝擊。疫情疑慮揮之不去，美國10年期公債債殖利率再創新低。

道瓊工業指數收跌123.77點或0.46%，報26,957.59點；標普500指數下跌11.82點或0.38%，報3,116.39點；那斯達克指數上漲15.16點或0.17%，報8,980.78點。

標普500指數盤中一度走高，但紐約州衛生部門官員表示正在監測83名曾到過中國大陸並可能接觸過新冠病毒感染者的人後，標普500指數應聲挫跌。美國食品藥物管理局官員警告，疫情可能演變成大流行，這項消息加重市場賣壓。

富時羅素全球市場研究董事總經理Alec Young表示：「沒有人知道新冠肺炎冠對全球經濟和企業負面影響的深度和持續時間。」

德國官員也對疫情演變為流行病發出警告；希臘和南美均出現首批病例，而西班牙封鎖了一家海邊度假酒店，裡面約有1,000名客人和工作人員。

Glenmede Trust Co.的投資策略官Michael Reynolds說：「投資人正在觀察新冠肺炎疫情擴散的狀況。」

3M股價走高，因疫情提振口罩需求。Melius Research將該股評級從持有上調至買進，因目前N95口罩供給短缺。3M是全球最大的N95口罩供應商，該公司股價周三盤中一度上漲3.4%，收漲1.5%。

疫情 新冠肺炎 標普 美股

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