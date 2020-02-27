經常弄丟AirPods？可參考一下這個設計

如果你常常找不到AirPods，眾籌平台Kickstarter的一項集資計畫可能有解方：將AirPods掛在Apple Watch的表帶上。

科技網站The Verge報導，「AirBand」是用矽膠做成的Apple Watch表帶，還可用來掛AirPods，兩個懸掛的圓環位在Apple Watch螢幕的下方。AirPods和AirPods Pro都適用AirBand。

這個設計和概念聽起來有點蠢，原因是這樣使用會在眾目睽睽下無所遁形，卻無法充電。購買AirPods會附一個可以放進口袋的充電盒，AirPods用戶明明早已有個可以收納他們耳機的便攜性裝置。

然而，AirBand在某些時候還是能派得上用場，該計畫的創辦人Matt Youngblood說，當手邊沒有充電盒或是充電盒不是最佳選擇的時候，這個產品就能暫時寄放AirPods。他說：「很多時候用充電盒會不太方便。」Kickstarter的影片中指出幾個能用上這個表帶的時機，例如在店裡結帳、或工作時為了專心一致等狀況，便會拿掉耳機。

該集資計畫的達成目標是1萬美元。Youngblood說，這款產品現在其實已測試完成，並準備生產，集資的目的是確保取得生產所需材料的資金充足。如果你要資助這項計畫，就能以最低20美元的早鳥價入手這款表帶，預計2020年4月便能出貨給資助者。