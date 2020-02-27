「鋒迴路轉」導演：蘋果不讓反派拿iPhone

曾執導過電影「鋒迴路轉」、「STAR WARS：最後的絕地武士」的雷恩強森表示，蘋果公司不讓電影中的反派角色使用iPhone。

導演雷恩強森接受浮華世界（Vanity Fair）雜誌的影音專訪時說：「蘋果......允許iPhone出現大銀幕上，但『壞人』不能在鏡頭前拿iPhone。但如此一來看的若是懸疑片，很快就會『洩漏天機』。」

他笑稱，自己道破這個玄機，可能會壞了影迷以後觀賞懸疑片的樂趣，原因是大家可以透過這個資訊，推理出誰是好人、誰又是壞人。他開玩笑說：「每一個電影人的電影中本該是秘密的反派角色，現在都想殺了我。」這對像是「鋒迴路轉」這樣的電影尤為重要，因為電影中每個人都有嫌疑，都可能謀殺富有的犯罪小說家Harlan Thrombey。

坊間早已盛傳蘋果會干涉其產品在電視節目或電影中的形象。根據國外科技網站MacRumors，蘋果說該公司旗下產品只能用在「最好的照明，以某種方式或脈絡，反映出蘋果產品或蘋果公司的良好形象」。去年紐約時報也曾報導，蘋果會關心自家產品在其串流影音服務平台中是如何呈現。

蘋果對此未立即回應。

早在2002年就有一篇文章指出，美國電視劇「24反恐任務」（24）中好人都使用Mac電腦，壞人則使用作業系統為Windows的電腦。