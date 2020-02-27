西德州原油跌破50美元

西德州原油期貨26日盤中跌破每桶50美元，為2019年1月以來低點，因為亞洲、歐洲及中東產油國新增數百名新冠肺炎確診病例，且美國官員警告新冠肺炎將大流行，抑制對原油的需求。

西德州原油期貨下跌59美分或1.1%至每桶49.31美元；布蘭特原油則跌89美分或1.6%至每桶54.06美元。

隨著全球政府全力防止疫情擴散，投資人對新冠肺炎疫情的恐懼也加深。全球股市連續第個五交易日走跌，避險資產黃金漲至七年高點，美國公債殖利率也逼近紀錄低點。

高盛調降2020年的原油需求成長預期，從每日120萬桶腰斬至60萬桶，並將布蘭特原油目標價由原先預估的每桶63美元下調至60美元。高盛認為，到了下半年一旦需求開始回歸正常，油價將逐步回升。國際能源署（IEA）的全球原油需求成長展望，也降至十年低點。IEA署長畢羅（Fatih Birol）25日說，基於疫情爆發，可能進一步下修展望。

國際原油價格26日稍早一度上漲，原因是空頭回補以及市場預估石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能擴大減產。沙烏地阿拉伯能源部長25日說，有信心OPEC+成員國能負責任因應新冠肺炎疫情擴散。OPEC+預定3月5日至6日於奧地利維也納開會。