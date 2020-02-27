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全球黃金ETF規模攀峰

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

新冠肺炎疫情持續蔓延，使全球投資人的避險意識升高，買進避險資產，爭先恐後擁抱黃金。

彭博資訊報導，隨著股市下跌，全球黃金ETF 25日的吸金規模，為逾一個月來最高水準，並已連續吸金25天，黃金持有量更攀抵2,624.7噸，皆創紀錄新高。

金價格去年大漲18%，隨時序邁入2020年，這股漲勢依然持續，金價更寫下2013年來新高。如今中國大陸爆發新冠肺炎疫情，可能會擴散並導致經濟成長趨緩，所以許多人紛紛湧向避險資產。

高盛集團日前預測，如果疫情造成的衝擊延續到第2季，國際金價可能站上每英兩1,850美元。國際金價在連續上漲至少五日後，25日收黑，26日震盪加劇，現貨黃金一度漲1.6%，最低也曾跌0.2%，報每英兩1,631.3美元。紐約黃金期貨盤中一度跌逾1%，最高也曾漲0.4%。

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）在最新研究報告中指出，因病毒衝擊造成經濟成長持續放緩的威脅，可能會支撐金價持續上漲。大摩也認為，只要實質利率為負值，資金會持續流入黃金ETF。

金價 新冠肺炎 疫情

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