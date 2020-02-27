歐元區7月降息機率升高

路透報導，歐元區貨幣市場報價顯示，交易員預期歐洲央行（ECB）12月將調降利率，押注新型冠狀病毒疫情在中國境外迅速蔓延，將迫使ECB祭出更多刺激措施。此外，期貨價格顯示，ECB在7月降息的機率也顯著升高，從24日的50%提高到70%左右。

歐元隔夜利率平均指數（Eonia）貨幣市場期貨價格顯示，交易員現在預期，到ECB今年12月10日開會時，利率可能調降約10個基點，比24日ECBWatch所呈現的7.5個基點降得更多。這相當於ECB降息10個基點的或然率約100%。

義大利新冠肺炎疫情拉警報，是歐洲最情況嚴峻的疫區，已加深義大利經濟不久後可能陷入衰退的疑慮。

近幾周來，分析師設法估測新冠疫情對經濟衝擊的程度，以及需要多大的支持才能緩和那些衝擊，貨幣市場對ECB降息的預期隨之升高。

另外，期貨價格也顯示，交易員如今已把美國聯準會（Fed）年底前降息兩次以上的可能性充分納入考量，並預期英國央行（BoE）9月前將降息一次。

荷蘭國際集團（ING）資深利率策略師Antoine Bouvet說：「首先，直截了當地說，ECB治不好任何染疫者。你甚至可懷疑降利率對經濟成長是否有幫助。但市場估價時需要把某種反應納入考量，而環顧四周唯獨ECB可能有所反應。」

歐洲各國政府推出重大財政刺激的可能性仍低，即使德國等國提出振興投資和成長的措施，規模也未達到分析師認為足以振衰起敝的水準。德國經濟研究機構DIW26日表示，德國經濟本季恐怕近乎停滯，比起前一季可能僅微幅成長0.1%，主要受新冠肺炎疫情影響，並警告如果病毒持續在全球擴散，德國產業受創尤深。

DIW主管密齊森表示，不過目前疫情的效應尚不明且難以量化。

南歐各國公債殖利率26日仍承受壓力，與德國10年期殖利率的利差持續擴大。