歐洲銀行業 高層大風吹

歐洲多家大銀行近來吹起換將風，包括瑞銀集團、瑞士信貸、荷蘭國際集團及滙豐銀行，紛紛傳出撤換執行長。分析師認為此舉有助歐洲金融業邁入新時代。

CNBC報導，蘇格蘭皇家銀行（RBS）將於11月指派新任執行長；根據金融時報（FT），巴克萊銀行（Barclays）也計劃於明年底尋找新執行長，接替現任舵手史戴利。

歐洲銀行業歷經十年的疲軟成長後，如今湧現一股改組領導層的趨勢，分析師認這代表歐洲銀行正跨入新時代，儘管仍須完成更多工作以重新取得市占率。荷蘭銀行固定收益策略師金蒙茲認為，以往僅限於小型銀行撤換執行長的趨勢即將結束。

在2008年的全球金融危機和接踵而來的歐債危機後，歐洲銀行業者無不咬牙苦撐。金融監管機構要求更高的資本規定、歐洲經濟成長停滯以及歐洲央行（ECB）實施負利率等因素，已使部份放貸機構停發獎金、裁汰人力及轉換經營方向。

自2008年2月迄今，道瓊歐洲Stoxx 600銀行類股指數已下挫近60%，相較下，道瓊美國銀行類股指數則上漲約23%。這波漲勢反映美國銀行業者在金融危機後，設法修復資產負債表的速度遙遙領先歐洲同行。

花旗私人銀行投資策略主管史涅克斯表示，歐洲銀行持續承受加速改善股東權益報酬率的壓力，雖持續改善但步伐緩慢，且不是每家銀行都有改善。他也說，「新執行長提出的改革計畫，可能也包含更多跨邊境的併購案，如果監管機構和國家政治批准的話」。

瑞銀集團本月稍早表示，延攬荷蘭國際集團執行長哈默斯（Ralph Hamers）擔任新執舵手，以帶領瑞銀的業務「展開新章」，強調哈默斯的數位轉型經驗是他雀屏中選關鍵因素。