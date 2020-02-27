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個資價值 德國喊價最高
隨著全球網路普及率愈來愈高，網路用戶保障隱私的意識逐漸抬頭，但各國用戶對自身個資的價值看法並不同，最新研究顯示，德國臉書用戶要求社群媒體平台支付的金額最高。
路透報導，美國智庫科技政策研究所（TPI）首度嘗試量化線上個資的價值，訪調美國、德國、墨西哥、巴西、哥倫比亞、阿根廷六國網路用戶的使用習慣，以評估科技公司取用個資需要支付的費用。研究結果顯示，德國臉書用戶要求社群媒體平台支付的金額最高，每月需支付約8美元（約新台幣240元），其次是美國用戶，要求每月付3.5美元（約新台幣105元）
研究也發現，受訪者大多認為財務資訊（例如銀行存款餘額）最重要，科技平台每月平均須支付消費者8.44美元才能取用；生物特徵資訊（特別是指紋數據）位居第二，要取用指紋數據，需月付7.56美元；要閱讀個人傳送的訊息，需月付6.05美元；要將提款資訊分享給第三方，需月付5.8美元；受訪者大多認為位置資訊的價值最低，科技平台僅需每月支付1.82美元，受訪者便允許他們的位置資訊被分享出去，且不需寄發訊息通知。
TPI總裁兼高級研究員沃爾斯登（Scott Wallsten）說，「量化隱私的價值有其必要性，可用來分析隱私政策的制定。」
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