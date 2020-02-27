維京銀河虧損比預期慘

儘管未來想上太空的潛在客戶持續增加，「太空旅遊第一股」維京銀河（Virgin Galactic）上市後首份財報顯示，其虧損仍高於預期。

維京銀河在美股25日盤後公布，去年第4季稅息折舊攤銷前盈餘（EBITDA）虧損5,500萬美元，高於FactSet訪調分析師預期的虧4,690萬美元。該季淨損則擴大至7,300萬美元，大於前一年同期的虧4,600萬美元，全年淨損高達2.109億美元。營收則僅52.9萬美元，低於前一季的80萬美元。

維京銀河表示，從2018年12月以來，收到7,957名潛在客戶對於上太空的「興趣登記」，比三個月前公布的3,557份多一倍以上。該公司也宣布，從25日起開始針對太空旅行門票，收取能全額退還的1,000美元訂金，以在開賣時保留預定席位。

維京銀河執行長懷賽德說，由於需求大增，市場可能會接受比先前25萬美元更高的價格。

維京銀河再度收取訂金，凸顯該公司努力地向華爾街展示，在嘗試讓太空旅遊成真之際，富裕的客戶會蜂擁而至。