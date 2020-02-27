震撼彈 迪士尼CEO提前交棒

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電
迪士尼新執行長包正博 美聯社
迪士尼新執行長包正博 美聯社

全球娛樂產業龍頭迪士尼執行長艾格（Bob Iger）對好萊塢和華爾街拋下震撼彈，交棒給效力迪士尼27年的包正博（Bob Chapek），而新冠肺炎疫情將成為包正博面臨的第一個重大挑戰。

迪士尼25日表示，迪士尼董事會任命主題樂園與消費品業務主管包正博，接任執行長，接替艾格，這項人事命令立即生效。包正博將成為董事會成員，而艾格仍擔任執行董事長，指導旗下創新業務，直到2021年。

艾格之所以提前兩年交棒，是為了讓包正博有更多時間熟悉比較陌生的業務。艾格說：「（原因）就是這麼簡單，一切水到渠成，時機點似乎剛剛好。」

不過，這項人事異動仍讓投資人感到訝異，引發迪士尼26日早盤股價跌約0.6%。迪士尼今年來股價跌11%，利空是串流業務面臨的競爭日益激烈，且新冠肺炎疫情導致主題樂園與電影業務的展望蒙上陰影。

曾在亞馬遜製片公司（Amazon Studios）負責全球策略事務的博爾指出：「從許多方面來看，時機很奇怪，但從其它方面來看，又好像沒什麼問題。多年來艾格一直想退休，迪士尼也未曾像今天這般強大。」

分析師表示，包正博是在迪士尼旗下中國大陸業務面臨危機的情況下，出任執行長。疫情爆發已迫使迪士尼暫時關閉上海和香港的主題公園，而該公司在本月稍早示警，主題樂園暫停營業，將導致營收減少1.75億美元左右。迪士尼截至26日仍未宣布主題樂園恢復營業的日期。

與此同時，大陸的電影院仍處於關閉狀態，這提高電影延後上映的可能性。儘管大陸境外確診病例激增，但對迪士尼來說，最大衝擊仍來自大陸市場，且大陸是迪士尼業績成長腳步最快的市場之一。新冠肺炎病毒已奪走全球2,700多條人命。

迪士尼 新冠肺炎 疫情

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