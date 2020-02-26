美股短期波動免驚？這件事情發生代誌才大條

美國股市連兩日重挫，道瓊工業指數周一暴跌逾千點，周二再跌掉近900點，反映新冠肺炎疫情在中國境外加速擴散，日本、南韓、義大利等國都拉警報，對世界各地製造業供應鏈和消費者活動構成更大威脅。

上周三（19日），投資人還歡欣鼓舞地把標普500指數拱上歷史新高峰，本周卻一窩蜂反手賣出，任賣壓把美股擊沉，可見已警覺到，各國當局採取非常措施遏阻疫情蔓延，包括關閉工廠和購物商圈等公共場所，將導致令人憂慮的經濟後果。

富時羅素（FTSE Russell）全球市場研究部主管Alec Young說：「在此之前，投資人半信半疑之餘，還願意對看多後市的理由姑且信之；但現在，很難自圓其說，繼續辯稱這波疫情不至於對全球成長產生重大影響，而這些影響尚未充分反映在股價上。」

Brown Brothers Harriman首席投資策略師Scott Clemons形容，美股之前漲上歷史高峰，就好比是一顆顆沙粒堆起的高塔，堆得愈高愈搖搖欲墜。他認為新冠肺炎疫情就像是最後一粒沙，讓整座塔不堪其重而瞬間倒塌。

這樣的類比或許大有可批評之處，但不容置疑的是，市場反應之所以這麼大，原因就在整座沙堆原本穩定性就不足。一旦新冠肺炎疫情在中國境外迅速蔓延，令人驚覺美國經濟也可能遭殃，也就成為壓倒整座沙塔的最後一顆沙粒。

Clemons表示，去年夏季以來，市場歷經一連串負面消息，包括中東情勢緊張、美國總統川普遭國會彈劾審判等等，都尚未見到現在這麼劇烈的波動。他說：「這是壓垮市場的最後一顆沙粒，其實我不意外；若演變成全面的行情修正，我也不會詫異。」

話雖如此，Clemons此刻對客戶的建議不是拋售持股，轉進昂貴的黃金、美國公債等安全資產規避風險，而是：「去打流感疫苗、勤洗手，投資按兵不動。這場風暴也會過去的。」

據Clemons計算，2009年迄今，美股大盤指數從最近高點回跌至少5%的情況共發生22次，而這次「只是提醒眾人，波動性是金融市場的一個本質。這種情況總是在發生」。

富時羅素的研究主管Young則更謹慎看待近期展望，認為此刻不宜貿然進場逢低承接。他說：「靜待疫情塵埃落定才明智。聰明的投資人明白，不知為不知，是知也。若今天進場買進，你是在假定未來走向會是如何，但這個假設可能大錯特錯。市場跌得愈低，對後市樂觀的風險就愈小。所以，靜觀其變吧。」

上周消息傳出中國大陸疫情有降溫跡象，不料周末海外確診病例突然飆高 ，這凸顯出疫情帶給市場的風險變化莫測。Young說：「通常重大事件…我們得知資訊，投資人計入資產價格，然後大家拋諸腦後繼續前行。但新冠病毒的新聞報導…是千刀萬剮，你一點一滴承受。若你現在把錢投資下去，或許日後會後悔為何不等到更多資訊出爐再說。」

這意味短期市場波動勢必加劇。今後觀察重點為何？首先，交易員和分析師除了緊盯中國當局每日更新的疫情數字外，也將注意義大利、南韓等地的後續發展。那些訊息通常在美股前市或美國時間清晨發布，因此可能升高美股開盤時大漲或大跌的機率，視數據而定。Young認為，各國舉行的疫情記者會，或衛生組織發布的新聞稿，也可能牽動市場敏感神經。

投資人接下來也會密切關注疫情對企業財測的影響。更多企業可能尾隨蘋果公司之後，也紛紛對本季財測示警。至於實際衝擊究竟有多大，要等到4月陸續攤開第1季財報時，才會揭曉。

對美股投資人來說，最後也最重要的是，要觀察疫情是否對美國經濟活動的基本面產生影響，尤其是否有證據顯示消費者支出--驅動美國經濟成長的主力--開始動搖。

Clemons說：「消費者行為是觀察焦點。此刻美國民眾也許非常關注相關新聞，但尚未改變消費行為。上帝保佑新冠病毒別在國內肆虐，導致民眾停止出門上餐館、度假、消費。我當然認為有此風險，但尚未見到美國經濟受影響的證據。倘若情況改觀，就得重新評估。」