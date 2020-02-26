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新冠肺炎疫情延燒 黃金ETF再創新高

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
新冠肺炎疫情持續蔓延，使全球投資人的避險意識升高，買進避險資產，爭先恐後擁抱黃金。 美聯社
新冠肺炎疫情持續蔓延，使全球投資人的避險意識升高，買進避險資產，爭先恐後擁抱黃金。 美聯社

新冠肺炎疫情持續蔓延，使全球投資人的避險意識升高，買進避險資產，爭先恐後擁抱黃金。

彭博資訊報導，隨著股市下跌，全球黃金ETF 25日的吸金規模，為逾一個月來最高水準，並已連續吸金25天，黃金持有量更攀抵2,624.7噸，皆創紀錄新高。

金價格去年一共上揚18%，隨時序邁入2020年，也延續這股漲勢，更寫下2013年以來新高。如今中國大陸爆發新冠肺炎疫情，可能會擴散並導致經濟成長趨緩，所以許多人紛紛湧向避險資產。

高盛集團表示，如果疫情造成的衝擊延續到第2季，國際金價可能站上每英兩1,850美元，現貨黃金25日盤中升抵每英兩1,649.82美元。

穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi表示，若新冠肺炎疫情全面擴散，全球經濟衰退不無可能。他說，目前全球經濟衰退的機率已從20%升至40%。

摩根史丹利的報告指出，因病毒衝擊造成經濟成長持續放緩的威脅，可能會支撐金價持續上漲。摩根史丹利也表示，只要實質利率為負值，資金會持續流入黃金ETF。

金價和黃金ETF持倉量俱創新高白線：黃金ETF持倉量（對應右縱軸，單位：公噸）藍線：黃金現貨（對應左縱軸，單位：美元／英兩）橫軸：時間
金價和黃金ETF持倉量俱創新高白線：黃金ETF持倉量（對應右縱軸，單位：公噸）藍線：黃金現貨（對應左縱軸，單位：美元／英兩）橫軸：時間

新冠肺炎 疫情 金價 ETF

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