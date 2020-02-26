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影／在位15年打造影視帝國 迪士尼執行長艾格閃電卸任

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
艾格擔任迪士尼執行長15年，任內推動皮克斯動畫、漫威影業與盧卡斯影業等收購案，逐步打造起影視帝國。2019年，艾格主導推出串流服務「Disney+」炙手可熱，同年他也被《時代》雜誌選為年度企業家。美聯社
艾格擔任迪士尼執行長15年，任內推動皮克斯動畫、漫威影業與盧卡斯影業等收購案，逐步打造起影視帝國。2019年，艾格主導推出串流服務「Disney+」炙手可熱，同年他也被《時代》雜誌選為年度企業家。美聯社

迪士尼公司25日宣布，執行長艾格（Bob Iger）卸任且「立即生效」，將重責大任交棒給負責迪士尼樂園業務的巴布·查佩克（Bob Chapek）。艾格擔任迪士尼執行長15年，被視為華特迪士尼之後最重要的公司掌門人，他的卸任也象徵了一個時代的結束。

【中央社／舊金山25日綜合外電報導】

媒體娛樂巨擘迪士尼公司執行長艾格（Bob Iger）帶領公司成為無庸置疑的好萊塢龍頭後，今天正式交棒給效力迪士尼27年的包正博（Bob Chapek）。

迪士尼公司（Walt Disney Co.）今天表示，迪士尼董事會任命在迪士尼有27年資歷的包正博擔任新任執行長，立即生效。

迪士尼透過聲明表示，擔任執行長15年的艾格將轉任董事會執行主席，他「將指導公司創新工作」。

69歲的艾格與分析人士通話時表示，他的當務之急是迪士尼串流服務及票房收入所仰賴的創新內容。

艾格提前2年交棒的背後原因，是為了讓60歲的包正博掌理迪士尼「神奇王國」（Magic Kingdom）複雜娛樂營運事務的日常運作，艾格才能專心創作成功的迪士尼作品。

艾格解釋將執行長職務交棒給包正博的原因時表示：「就是這麼簡單，一切水到渠成，時機點似乎剛剛好。」

提前交棒的決定讓艾格有2年時間來幫助包正博熟悉對他來說較為陌生的迪士尼領域。艾格與迪士尼的合約明年年底期滿。

曾在影視發行商「亞馬遜工作室」（AmazonStudios）負責全球策略事務的風險資本家波爾（Matthew Ball）就交棒一事對法新社發表看法：「就許多方面來看，時機點都很奇怪。」

「但就其它方面來看，又好像沒什麼問題。艾格多年來一直想退休，公司也不曾如現在一般強盛。」

波爾特別用「企業樞紐」形容艾格，肯定他在串流電視業務方面的貢獻，也認為影片串流服務Disney+的成功，顯示Disney+團隊已準備好在艾格離開迪士尼後蓬勃發展。

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