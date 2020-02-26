迪士尼CEO退休交棒 股價竟應聲下跌

迪士尼改朝換代！迪士尼（DIS-US）25日宣布，勞勃·艾格卸任迪士尼CEO，未來不再管理公司，而將專注於集團的創作業務上，CEO一職將由鮑勃·查佩克接任。此消息一出，迪士尼股價在盤後下跌約2.5%。艾格是迪士尼關鍵收購的重要推手，他推出影音串流平台Disney+，讓迪士尼成為熱門媒體服務供應商。

打造迪士尼王國

根據《CNN》報導，艾格2005年起擔任迪士尼CEO，在他的領導下，迪士尼王國版圖大舉擴張，接連收購Lucasfilms、Marvel Studios和Pixar動畫工作室，由此將《星球大戰》系列、Marvel英雄系列和《超人特攻隊》、《反斗奇兵》等動畫收歸旗下，去年更完成對21世紀福斯（21st Century Fox）大部份資產的收購，又推出串流娛樂平台Disney Plus，挑戰Netflix。

Disney+服務自去年11月推出以來，在2020年第1季已有2,650萬個付費用戶。迪士尼的本益比因而攀升，雖不及Netflix，但高於其媒體同行。迪士尼的遠期本益比現在接近21，Netflix為43。相較之下，Viacom CBS（VIAC-US）只有4。

因此艾格對於迪士尼的重要性自然不在話下，這也使迪士尼對失去他感到不安，不斷祭出股票紅利讓他幾度延後退休，但終究要面臨交棒時刻。

Bob交棒給Bob

根據《華盛頓郵報》報導，現年60歲的鮑勃·查佩克（Bob Chapek）取代CEO一職，此舉震驚了娛樂界。由於勞勃·艾格（Robert A.Iger）Robert的縮名是Bob，這次的交棒被媒體稱為「Bob換成Bob」。現年69歲的艾格一直在計劃退休，並已多次推遲，他去年說：「2021年將是我最終卸任的時候。」

艾格在聲明中說：「隨著迪士尼直接面向消費者業務的成功啟動，以及21世紀福斯的整合正在進行中，我相信這是讓新CEO接手的最佳時機。」

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