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特斯拉與Panasonic不再合作生產太陽能電池

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉Gigafactory 2工廠外飄著公司與美國國旗等旗幟。 路透
特斯拉Gigafactory 2工廠外飄著公司與美國國旗等旗幟。 路透

日經新聞報導，由於在紐約州的工廠Gigafactory 2產出一直無法有效提升，特斯拉和Panasonic合作生產太陽能電池的夥伴關係告吹。不過，雙方仍希望在電動車電池方面繼續合作。

特斯拉與Panasonic在2016年宣布合資生產太陽能電池，雙方在紐約州水牛城的工廠產製太陽能電池，Panasonic負擔部分的場區設備成本。2017年產出供太陽能集電板使用的核心零組件。

特斯拉的太陽能面板產品「Solar Roof」照理應該使用Panasonic生產的太陽能電池。但因Panasonic無法做到產品設計要求，亦即外觀要看起來像一般的黑色屋頂磚，而且同時維持效能和成本。以致去年特斯拉推出的新款Solar Roof時，居然採用的是中國大陸製的電池。

據了解，特斯拉將在4月的投資人會議中，向投資人說明Gigafactory 2不做太陽能電池後，要如何利用。

特斯拉 紐約

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